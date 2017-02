Phoenix presenta Stanley, a Man of Variety

di Naman Ramachandran

07/02/2017 - I titoli per l'EFM includono anche Hoka Hey, House of Salem e God’s Acre

La società britannica Phoenix Worldwide Entertainment ha acquisito i diritti delle vendite estere di Stanley, a Man of Variety, diretto da Stephen Cookson (Journey to the Moon) e rappresenterà il film allo European Film Market della Berlinale. Il film narra di Stanley, prigioniero in isolamento che inizia delle conversazioni allucinanti con i suoi eroi comici tra cui Noel Coward, Max Wall e George Formby. Timothy Spall interpreta Stanley e tutti i personaggi immaginari. È prodotto dalle società del Regno Unito CK Films, Red Rock Entertainment e Lipsync Productions.

Phoenix presenterà inoltre Hoka Hey – a Good Day to Die, documentario sulle avventure del fotografo di guerra britannico Jason P. Howe, scritto e diretto da Harold Monfils e prodotto dalla sua Monfils Pictures. Bulldog Film Distribution distribuirà il film nel Regno Unito nel secondo trimestre del 2017. La greca Neo Films si occupa della distribuzione greca e le discussioni con gli acquirenti si svolgeranno a Berlino.

Phoenix ha molti altri titoli all'EFM. L'horror britannico House of Salem, diretto da James Crow (Curse of the Witching Tree), in cui dei rapitori diventano gli improbabili protettori di un bambino, dopo aver scoperto di esser stati inconsapevolmente scelti come partecipanti di un gioco mortale di sacrifici umani, è stato selezionato da Wild Eye Releasing per il Nord America e le negoziazioni con gli altri distributori di tutto il mondo si terranno a Berlino.

L'opera prima di JP Davidson God’s Acre narra di un uomo che per pagare i suoi debiti ha bisogno di ristrutturare e vendere la sua ultima casa in fretta, ma un terribile segreto si nasconde tra le sue mura.

Oltre al Regno Unito, Phoenix rappresenta anche la produzione italiana Almost Dead di Giorgio Bruno (Nero infinito ), in cui un ricercatore che studia le malattie infettive lotta per la sopravvivenza in un mondo in cui un virus mortale ha decimato la popolazione. E da lontano, Phoenix produce anche il thriller d'azione americano di Jose Zambrano Cassella (The Sacred) Two Days, che racconta l'ultimo giorno di lavoro di un poliziotto veterano.

(Tradotto dall'inglese)