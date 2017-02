Protagonist unisce le forze con MK2 per Cold War di Pawel Pawlikowski

di Naman Ramachandran

07/02/2017 - Tra gli altri titoli per l'EFM troviamo God’s Own Country, The Dinner e Tom of Finland

La Protagonist Pictures del Regno Unito ha unito le forze con la francese MK2 Films per le vendite globali di Cold War di Pawel Pawlikowski e lo presenterà agli acquirenti allo European Film Market (EFM) della Berlinale. Il film è attualmente in produzione in Polonia e l'uscita è prevista per il 2018. È una co-produzione tra MK Productions (Francia), Apocalypso Pictures (Regno Unito) e Opus Film (Polonia) e gli enti di finanziamento comprendono Polish Film Institute, CNC – Aide aux Cinémas du Monde, Arte France Cinéma, Film4, British Film Institute (BFI) e Protagonist Pictures. Curzon Artificial Eye ha acquisito i diritti per il Regno Unito.

Protagonist rappresenta inoltre il titolo britannico di alto profilo God’s Own Country all'EFM. Francis Lee ha vinto il Premio alla Regia nella categoria Cinema Drammatico Mondiale al Sundance di quest'anno, dove ha avuto la sua prima mondiale. Sarà presentato in anteprima europea nella sezione Panorama a Berlino. Protagonist l'ha già venduto a Pyramide Films per la Francia, Rialto per l'Australia e la Nuova Zelanda, September Film per il Benelux e Non Stop per la Scandinavia, con un accordo con il Regno Unito previsto durante l'EFM. Le britanniche Shudder Films e Magic Bear Productions l'hanno prodotto insieme a Inflammable Films, con il supporto finanziario di BFI, Creative England, Met Film Post e PW Pictures.

Tom of Finland di Dome Karukoski, che quest'anno ha aperto Goteborg e lì ha vinto il premio Fipresci, è un altro film che Protagonist rappresenterà all'EFM. Helsinki Filmi Oy (Finlandia), Anagram Väst (Svezia), Fridthjof Film (Danimarca), Neutrinos Productions (Germania) e Film i Väst (Svezia) l'hanno prodotto in associazione con F&ME (Regno Unito).

Protagonist rappresenterà inoltre il titolo della competizione di Berlino The Dinner di Oren Moverman all'EFM. Lo hanno prodotto le società statunitensi ChubbCo Film, Blackbird e Code Red.

I film rappresentati da Protagonist che sono in fase di post-produzione comprendono Delinquent Season di Mark O'Rowe (Irlanda/Regno Unito - news), Dark River di Clio Barnard (Regno Unito), The Devil Outside di Andrew Hulme (Regno Unito), Finding Your Feet di Richard Loncraine (Regno Unito - news), Lords of Chaos di Jonas Åkerlund (Regno Unito/USA) e Where Hands Touch di Amma Asante (Regno Unito/Belgio). E a parte Cold War, i nuovi progetti rappresentati da Protagonist sono Keepers di Kristoffer Nyholm (Regno Unito/USA), Middle Earth di James Strong (Regno Unito/USA) e My Zoe di Julie Delpy (Regno Unito/Francia - news).

(Tradotto dall'inglese)