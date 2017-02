Teona Strugar Mitevska torna a Berlino con When the Day Had No Name

di Vladan Petkovic

08/02/2017 - Il quarto film della regista macedone è un dramma sulla tragica avventura di sei adolescenti in un contesto di tensioni etniche

Il quarto lungometraggio della regista macedone Teona Strugar Mitevska, When the Day Had No Name, sarà presentato in anteprima mondiale nella sezione Panorama della Berlinale. È la sua quarta pellicola nella sezione, dopo il cortometraggio Veta, che le è valso una Menzione Speciale del Premio Panorama della New York Film Academy nel 2001, e i film I Am from Titov Veles (2007) e The Woman Who Brushed Off Her Tears (2012).

When the Day Had No Name è la storia di una generazione perduta segnata dagli sconvolgimenti sociali nei Balcani. Nel 2012, i corpi di molti adolescenti macedoni furono trovati vicino a un lago fuori Skopje, dopo che sei comuni ragazzi erano andati a pesca. Nel film, durante le seguenti 24 ore insieme, riescono a conoscersi meglio e cominciano a togliersi le maschere. Giocano con le rispettive emozioni, ballano su vecchie canzoni pop, si scontrano con alcuni albanesi, mettono alla prova il loro magnetismo sessuale - e cercano un modo per sfogare la loro voglia di vivere in una società frustrante.

Il cast principale è costituito dagli emergenti ​​Leon Ristov, Hanis Bagashov, Stefan Kitanovic, Dragan Mishevski, Ivan Vrtev Soptrajanov, Igorco Postolov, Perunika Kiselički, Ines Hodic e Erina Poplavska, inclusa la sorella della regista e produttrice del film, la famosa attrice macedone Labina Mitevska.

La sceneggiatura è stata scritta dalla Mitevska e da Elma Tataragic, l'acclamata direttrice della fotografia francese Agnès Godard ha curato la fotografia, e Stefan Stabenow (In Bloom , Babai ) e Sophie Vercruysse (Baden Baden , Souvenir ) hanno montato il film. Jean Paul Dessy (Le vertige des possibles ) ha composto la colonna sonora.

When the Day Had No Name è stato co-prodotto dalla macedone Sisters and Brother Mitevski, la belga Entre Chien et Loup e la slovena Vertigo. Cercamon ha i diritti internazionali.

(Tradotto dall'inglese)