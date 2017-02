Kinology ai blocchi di partenza all’EFM

di Fabien Lemercier

08/02/2017 - In line-up spiccano Annette di Leos Carax, I Am Not A Witch di Rungano Nyoni e Une année polaire di Samuel Collardey

Dieci titoli, di cui tre novità, figurano nella line-up della società francese di vendite internazionali Kinology, che punta a fare buoni affari all’European Film Market della 67ma Berlinale (dal 9 al 19 febbraio 2017) dove proseguirà le vendite del film in lingua inglese Annette di Leos Carax, le cui riprese sono previste per l’inizio dell’estate prossima con protagonista la star americana Adam Driver e la partecipazione di Rihanna. Supportato di recente in coproduzione e pre-acquisto da Arte France Cinéma, il sesto lungometraggio del cineasta cult di Boy Meets Girl, Mauvais sang, Les amants du Pont-Neuf, Pola X e Holy Motors è prodotto da Bruno Pesery per la società parigina Arena Films, Vega Film per la Svizzera, Wrong Men North per il Belgio e Detailfilm per la Germania. Opera rock la cui sceneggiatura è scritta dal regista e dai fratelli Mael del gruppo Sparks, Annette racconterà la storia d’amore drammatica tra una cantante d’opera e uno stand-up comedian.

Nella line-up di Kinology arriva un film in post-produzione che aveva attirato l’attenzione di un gran numero di venditori in occasione della sua presentazione lo scorso dicembre al Work-in-Progress delFestival del Cinema Europeo di Les Arcs: I Am Not A Witch della zambiana Rungano Nyoni (leggi l’articolo). Questa opera prima, che racconta le disavventure di una bambina di nove anni esiliata dal suo villaggio dopo un lieve incidente e che si imbatte in un gruppo itinerante di streghe, è prodotto da Juliette Grandmont per la società parigina Clandestine Films e da Emily Morgan per i britannici di Soda Pictures, e sarà presentato a maggio.

La squadra di Grégoire Melin (fiancheggiata da Gaëlle Mareschi) avvierà a Berlino anche le prevendite di Une année polaire (A Polar Year) di Samuel Collardey (articolo), che il regista di L’apprenti (vincitore alla Settimana della Critica veneziana nel 2008) e di Tempête (premio dell’interpretazione alla Mostra di Venezia 2015, nella sezione Orizzonti) ha già cominciato a girare in Groenlandia.

Terza novità nella line-up Kinology: Les aventures de Spirou et Fantasio (Spirou & Fantasio’s Great Adventures) di Alexandre Coffre (Une pure affaire , Eyjafjallajökull ), un adattamento del fumetto cult (55 albi dal 1948 al 2016) con Thomas Solivérès e Alex Lutz nei ruoli principali, affiancati da Christian Clavier, Géraldine Nakache e Ramzy Bédia. Sul set dal 16 gennaio, questa produzione Fidélité Films sarà distribuita in Francia da Metropolitan.

In post-produzione figurano due film di genere in lingua inglese firmati da due cineasti francesi molto incisivi: il titolo di paura franco-canadese Incident in a Ghost Land di Pascal Laugier (con Crystal Reed e Anastasia Phillips nel cast - prodotto da Clément Miserez e Jean-Charles Lévy) e Cold Skin di Xavier Gens (coprodotto dalla Spagna e la Francia - articolo). Da notare anche in post-produzione Money’s Money di Géla Babluani (articolo).

Si segnala inoltre in pre-produzione Girls With Balls di Olivier Afonso (un lungometraggio franco-belgo-lussemburghese guidato da C4 Productions e Noodles per una commedia slasher centrata su una squadra femminile di pallavolo braccata nel bosco da una banda di cacciatori degenerati) e The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam che torna nella scuderia Kinology con gli spagnoli di Tornasol alle redini della produzione. Infine, tra i film terminati spicca Maman a tort (Mum's Wrong) di Marc Fitoussi.

