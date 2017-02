Il Nordisk Film & TV Fond sostiene il norvegese State of Happiness

di Jorn Rossing Jensen

08/02/2017 - Il fondo nordico supporta anche For Magnea di Baldvin Z e The Great Game di Andreas Dalsgaard

La nuova serie TV da 10,1 M€ dell’emittente norvegese NRK, State of Happiness (8 x 45 minuti), ha ricevuto metà degli 800.000 € stanziati a gennaio dal Nordisk Film & TV Fond. Sceneggiata dall’autore di Nobel Mette M Bølstad, da un’idea del produttore di Maipo Synnøve Hørsdal, e diretta da Petter Næss (il suo Elling , del 2001, è stato nominato all’Oscar), la serie segue quattro persone in una piccola cittadina norvegese prima della scoperta del petrolio (leggi la news).

"E’ una metafora dell’aumento della prosperità nel mondo occidentale alla fine del XX secolo. E' importante per il pubblico norvegese vedere come gran parte della nostra ricchezza sia costruita sulla fortuna, e per il pubblico internazionale vedere cosa succede quando alcune persone perbene decidono che il petrolio dovrebbe appartenere alla nazione e al popolo, non solo a un pugno di aziende fortunate a caso o a famiglie che si trovano ad essere nel posto giusto al momento giusto", ha osservato Bolstad.

Il fondo per la promozione e il finanziamento di produzioni cinematografiche e televisive dei cinque paesi nordici, di base a Oslo, sostiene anche For Magnea del regista islandese Baldvin Z, co-firmato con Birgir Örn Steinarsson – i due hanno già collaborato in Life in a Fishbowl (2014), che ha girato 50 festival internazionali e ha ricevuto 12 Edda, il premio cinematografico nazionale islandese. Dopo due film TV, Baldvin Z ora dipinge il rapporto tra due ragazze che si incontrano all’età di 15 anni, ai tempi in cui vengono trascinate nel mondo della droga, con gravi conseguenze. Dodici anni dopo, le loro strade si incrociano di nuovo. Júlíus Kemp e Ingvar Þórðarson guidano questo film dal budget di 3 M€ per Icelandic Film Company, con la finlandese Solar Films e la danese 41 Shadows.

Nel documentario The Great Game, il regista danese Andreas Dalsgaard (The War Show ) accompagna il produttore Michael Haslund nel viaggio che quest’ultimo e suo padre decidono di intraprendere per cercare la verità sul loro nonno/padre Henning Haslund – un esploratore, trafficante di armi e agente segreto che avrebbe fatto parte di una spedizione che ha contribuito a formare la Cina moderna. Il film, che sarà pronto all’inizio del 2018, è prodotto da Haslund Film con la svedese Mantaray.

