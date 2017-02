Una Berlinale promettente per il cinema irlandese

di Naman Ramachandran

08/02/2017 - Quattro film sono in selezione ufficiale al festival, e molti altri al mercato

L’Irlanda si appresta a lasciare il segno alla Berlinale e al concomitante European Film Market (EFM). Quattro film con partecipazione irlandese sono in selezione ufficiale, tra cui la coproduzione Irlanda/Canada Maudie del regista irlandese Aisling Walsh (agente di vendite: Mongrel International), che sarà presentato nell’ambito del Berlinale Special Gala; la coproduzione Germania/Irlanda/Francia/Regno Unito Return to Montauk di Volker Schlöndorff (Gaumont), co-firmata dall’irlandese Colm Tóibín, che sarà proiettata in competizione; il documentario Atlantic di Risteard Ó Domhnaill (Indiecan Entertainment), una coproduzione Irlanda/Norvegia/Canada che competerà nella categoria Culinary Cinema; e il corto The Welfare of Tomás Ó Hallissy di Duncan Campbell (Lux), nella selezione Forum Expanded.

Oltre a questi titoli, l’Irlanda è molto ben rappresentata al mercato. L’Irish Film Board ha uno stand all’EFM. Freschi di Sundance, i documentari irlandesi In Loco Parentis di Neasa Ní Chianáin e David Rane e It’s Not Yet Dark di Frankie Fenton (agente di vendite: Autlook Filmsales) saranno proiettati al mercato. Sono previste proiezioni di mercato anche per Nails di Denis Bartok (Kaleidoscope Film), Crash and Burn di Seán Ó Cualáin (Autlook Filmsales), Pilgrimage di Brendan Muldowney (XYZ Films), The King’s Choice di Erik Poppe (Beta Cinema) e A Dark Song di Liam Gavin (Kaleidescope Film).

Diversi altri titoli irlandesi saranno venduti all’EFM. Tra questi, Black ’47 di Lance Daly (agente di vendite: Altitude Film Sales), The Breadwinner di Nora Twomey (Westend Films), The Young Offenders di Peter Foott (Carnaby International), Delinquent Season di Mark O’Rowe (Protagonist Pictures), The Lodgers di Brian O’Malley (Epic Pictures Group), Maze di Stephen Burke (Visit Films), Unless di Alan Gilsenan (International Film Trust), The Third Wave di David Freyne (Bac Films Distribution), Handsome Devil di John Butler (Radiant Films), Muse di Jaume Balagueró (Filmax International), The Man Who Invented Christmas di Bharat Nalluri (The Solution Entertainment Group), The Killing of a Sacred Deer di Yorgos Lanthimos (HanWay Films), Elián di Ross McDonnell e Tim Golden (Content Media), Good Favour di Rebecca Daly (Visit Films), Halal Daddy di Conor McDermottroe (Global Screen), Mary Shelley di Haifaa Al-Mansour (HanWay Films) e Moon Dogs di Philip John (7&7).

Altri film irlandesi saranno all’EFM in cerca di agenti.

(Tradotto dall'inglese)