Maudie in programma al Berlinale Special Gala

di Naman Ramachandran

08/02/2017 - Il pluripremiato film di Aisling Walsh ha per protagonisti Ethan Hawke e Sally Hawkins

Maudie del regista irlandese Aisling Walsh sarà presentato al Berlinale Special Gala. Scritto da Sherry White (Relative Happiness), il film, basato sulla storia vera dell’artista folk della Nuova Scozia Maud Lewis, è una storia d'amore improbabile in cui un uomo burbero e avaro assume come collaboratrice domestica una donna piccola e sfigurata che più tardi diventerà un’amata artista folk. Il cast include la star americana Ethan Hawke, l’attrice britannica Sally Hawkins nei panni di Maud e la canadese Kari Matchett.

Walsh ha debuttato nel 1985 con il corto Hostage, e Joyriders (1988) è stato il suo primo film. Song for a Raggy Boy (2003) ha segnato il suo successo a livello internazionale e ha vinto numerosi premi ai festival, tra cui miglior film e il premio del pubblico ad Amiens, i premi del pubblico a Cherbourg, Octeville e Lubiana, il Cigno d'Oro a Copenhagen, il miglior film a Emden, il premio speciale della giuria a Gand, la miglior regia al Newport Beach, il Vision in Transit a Salerno e il premio Women in Cinema a Seattle. Walsh è anche nota per il suo lavoro televisivo ed è stata nominata ai BAFTA TV per Room at the Top, Wallander e Fingersmith.

Maudie ha avuto la sua prima mondiale a Telluride nel 2016, seguita da Toronto, Calgary e Vancouver, e molti altri festival. Ha aperto Dublino a gennaio quest’anno. Il film arriva a Berlino già vincitore di diversi premi, tra cui miglior film e miglior sceneggiatura all’Atlantic Film Festival, miglior film al Cinefest Sudbury, e i premi del pubblico a Vancouver e Windsor.

Il film è una coproduzione tra Rink Rat Productions (Canada), Screen Door (Canada) e Parallel Films (Ireland) in associazione con Corner Piece Capital (US) e Citadel Canadian Films. Hanno finanziato Telefilm Canada, la Newfoundland and Labrador Development Corporation, il Bell Media Harold Greenberg Fund, l’Ontario Media Development Corporation e l’Irish Film Board.

Mongrel International si occupa delle vendite internazionali e ha già chiuso diversi accordi. Sony Pictures Classics ha acquisito i diritti di distribuzione del film negli Stati Uniti, Regno Unito, America Latina, Scandinavia, Italia, Portogallo, Turchia, Grecia, Cipro e Sudfrica. Mongrel Media detiene i diritti per il Canada, mentre La Belle Company ha la Francia, NFP l’Europa di lingua tedesca, Imagine Film Distribution il Benelux, Karma la Spagna, MegaCom Film la ex Yugoslavia, Hagi la Polonia, Transmission l’Australia e la Nuova Zelanda, AUD la Corea del Sud, Front Row il Medio Oriente, Shoval Israele, Shochiku il Giappone e la compagnia aerea Jaguar.

(Tradotto dall'inglese)