José Padilha termina il progetto Entebbe

di Naman Ramachandran

09/02/2017 - Il film ha per protagonisti Rosamund Pike, Daniel Brühl e Eddie Marsan. Lionsgate sarà il venditore internazionale all’European Film Market

José Padilha ha completato le riprese del progetto Entebbe, ancora senza titolo. Thriller politico ispirato a un fatto vero, il sequestro nel 1976 di un volo Air France diretto da Tel Aviv a Parigi, il film descrive la rischiosa missione di salvataggio e mette a fuoco anche il conflitto di lunga data tra Israele e Palestina, esplorandone le prospettive da entrambe le parti. Le riprese si sono svolte in location nel Regno Unito e a Malta. Il cast include Rosamund Pike, nominata al BAFTA, all’Oscar e al Golden Globe per Gone Girl, Daniel Brühl, nominato al BAFTA e al Golden per Rush , e Eddie Marsan (Their Finest ), Ben Schnetzer (Pride ), Lior Ashkenazi (visto di recente in The Dune ) e Denis Ménochet (visto di recente in The Dancer ).

Tim Bevan e Eric Fellner di Working Title (Regno Unito) hanno prodotto il film con Kate Solomon, Michelle Wright e Ron Halpern per Participant Media (Stati Uniti) che ha finanziato interamente attraverso Amblin Partners (Stati Uniti), con produttori esecutivi Jeff Skoll e Jonathan King. Anche Olivier Courson, Jean-Claude Darmon, Angela Morrison, Liza Chasin e Jo Burn sono produttori esecutivi.

Il film sarà distribuito tramite accordi raggiunti da Participant via Amblin Partners: Focus Features distribuirà negli Stati Uniti, eOne nel Regno Unito, Australia/Nuova Zelanda, Spagna e Benelux. Lionsgate si occuperà delle vendite internazionali nei territori ancora disponibili all’European Film Market (EFM) questa settimana.

Il filmmaker brasiliano José Padilha si è fatto notare fin dal suo esordio da regista, il documentario Bus 174 (2002) che ha vinto a CPH:DOX, Rotterdam, Monaco, Rio, Miami, L’Avana e São Paulo. Allo stesso modo, Elite Squad (2007) ha vinto premi in tutto il mondo, compreso l’Orso d’Oro a Berlino, e anche Elite Squad: The Enemy Within (2010) ha ottenuto una sfilza di riconoscimenti a livello internazionale. Più di recente, ha prodotto due stagioni della serie di successo targata Netflix Narcos.

(Tradotto dall'inglese)