5 aspiranti all’Orso d’Oro per i venditori francesi

di Fabien Lemercier

09/02/2017 - Una panoramica dei numerosi film in vetrina nelle sezioni berlinesi negoziati all’EFM dalle società francesi di vendite internazionali

E’ partito l’European Film Market della 67a Berlinale (dal 9 al 19 febbraio 2017) e come sempre, i numerosissimi venditori internazionali francesi non mancano di titoli da negoziare, in particolare quelli che figurano in programma nelle diverse selezioni del festival. Brillano infatti sulle line-up cinque candidati all'Orso d'Oro 2017: Pathé International vende Django di Etienne Comar (che apre oggi il concorso), Gaumont punta su Return to Montauk del tedesco Volker Schlöndorff, Memento Films International sul lungometraggio d’animazione cinese Have A Nice Day di Liu Jian, Jour2Fête su Félicité di Alain Gomis, e Funny Balloons su Una mujer fantástica del cileno Sebastián Lelio. Il tutto senza dimenticare Films Boutique, "filiale" tedesca della società parigina Films Distribution, con tre assi in gara: Colo della portoghese Teresa Villaverde, Joaquim del brasiliano Marcelo Gomes e On Body and Soul dell’ungherese Ildikó Enyedi.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

In selezione ufficiale fuori concorso, Pathé International potrà contare su Viceroy’s House della cineasta britannica di origine indiana Gurinder Chadha e Memento Films International su Sage Femme di Martin Provost. E nel programma Berlinale Special Gala, Films Distribution punterà su Le jeune Karl Marx di Raoul Peck.

Al Panorama, Pyramide International vende il film d’apertura The Wound del cineasta sudafricano John Trengove, Wild Bunch punta sul film brasiliano Como Nossos Pais (Just Like Our Parents) di Laís Bodanzky, Wide Management ha in line-up la coproduzione franco-cinese Ciao Ciao di Song Chuan, Still Moving punta su Pendular della brasiliana Julia Murat (coprodotto dalla Francia) e Premium Films svela un lungometraggio venuto dal Bhutan (Honeygiver Among the Dogs di Dechen Roder), mentre Memento Films International continuerà a lavorare su Chiamami col tuo nome dell’italiano Luca Guadagnino e su Berlin Syndrome dell’australiana Cate Shortland.

Al Panorama Dokumente, la società belgo-francese Be For Films spicca con Belinda di Marie Dumora che farà l’apertura, Wide House completerà i suoi buoni affari con il candidato all’Oscar I Am Not Your Negro di Raoul Peck, UDI vende Ghost Hunting di Raed Andoni (prodotto dalla Francia, la Palestina, la Svizzera e il Qatar), Doc & Film International negozia per la coproduzione americano-danese Strong Island dell’americano Yance Ford e per Bones of Contention della sua connazionale Andrea Weiss, e la società parigina Les Asphofilms vende la sua produzione Investigating Paradise dell’algerino Merzak Allouache.

Nella sezione Forum, Luxbox è della partita con Barrage della lussemburghese Laura Schroeder, MPM Films con le produzioni francesi Drôles d'oiseaux di Elise Girard e Occidental di Neïl Beloufa, Be For Films con Animals di Greg Zglinski (coproduzione tra Svizzera, Austria e Polonia), Memento Films International con My Happy Family del duo Nana Ekvtimishvili - Simon Gross, UDI con il lungo franco-tunisino Corps étranger di Raja Amari (scoperto a Toronto) che sarà presentato al Forum, Norte con la sua produzione Somniloquies di Verena Paravel e Lucien Castaing-Taylor. E tra i documentari, Alpha Violet punta sul titolo marocchino House in the Fields di Tala Hadid, Andana Films sulla produzione franco-congolese Maman Colonelle di Dieudo Hamadi e Wide House sul film americano For Ahkeem del duo Jeremy S. Levine - Landon Van Soest.

Si segnala infine che Loco Films vende due film presentati nel programma Generation (Little Harbour della slovacca Iveta Grofova - articolo - e il film brasiliano Nalu on the Border di Christiane Oliveira), sezione dove Stray Dogs negozia per il titolo canadese Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau del duo Mathieu Denis - Simon Lavoie, e Bathysphère per la sua produzione delegata Wallay di Berni Goldblat.

(Tradotto dal francese)