La Lituania va a Berlino

di Cineuropa

09/02/2017 - L'opera prima di Eglė Vertelytė, Miracle, sarà proiettata per i professionisti del cinema allo European Film Market

La Lituania sarà presente allo European Film Market durante il 67° Festival di Berlino. Le proiezioni speciali per i professionisti del settore comprenderanno il titolo lituano Miracle, diretto da Eglė Vertelytė.

Miracle è una co-produzione tra la società lituana In Script e quella bulgara Geopoly Film. La storia ci riporta al 1992. La Lituania è sopraffatta da una crisi economica; i posti di lavoro scarseggiano, le banche stanno crollando, l'inflazione è in crescita. Irena, direttrice dell'allevamento di suini locale, lotta per mantenere l'azienda e i suoi dipendenti. Ma tutto cambia quando un bell'uomo americano si presenta nel villaggio... La pre-produzione e la produzione del film sono state co-finanziate dal programma MEDIA Europa Creativa, dal Lithuanian Film Centre, dal Bulgarian National Film Centre e dal Fondo di Supporto al Cinema Europeo Eurimages. Il film è previsto nelle sale nell'autunno 2017.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

"Con la post-produzione quasi alla fine, la strategia di distribuzione prende vita", afferma Lukas Trimonis, produttore del film. "Sono molto felice che Miracle abbia trovato il suo agente di vendite internazionali". La società francese Wide Management presenterà il film al mercato tramite proiezioni chiuse e incontri privati.

La co-produzione baltica Pretenders , diretta da Vallo Toomla e presentata lo scorso anno nella sezione Nuovi Registi di San Sebastián, sarà inoltre proiettata per i professionisti del mercato.

Tre lituani (l'attrice Aistė Diržiūtė, il regista Jonas Trukanas e la produttrice Goda Siurbytė) prenderanno parte all'evento Berlinale Talents per aspiranti registi. Il loro progetto When the Lights Go Out è stato selezionato per il programma di sviluppo cortometraggi. Il film è stato presentato per prima al Baltic Pitching Forum che si è svolto a Vilnius, nell'autunno del 2016.

Lo stand del Lithuanian Film Centre presenterà il settore cinematografico lituano, le agevolazioni fiscali per la produzione cinematografica, e gli ultimi progetti lituani ai professionisti del cinema. Come parte di tutto ciò, 124 progetti, tra cui 14 film dedicati al centenario della restaurazione dell'indipendenza nazionale, sono stati inclusi nella speciale pubblicazione bilingue Lithuanian Films 2016–2017, pubblicata dal Lithuanian Film Centre. La versione digitale del libro è disponibile online.

(Tradotto dall'inglese)