La danese LevelK va a Berlino con tre film della selezione ufficiale

di Jorn Rossing Jensen

10/02/2017 - The Inland Road di Jackie van Beek e Oskar’s America di Torfinn Iversen saranno proiettati nella sezione Generation, mentre Sámi Blood di Amanda Kernell nella sezione NATIVe

L'agente di vendite internazionali danese LevelK è arrivato al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, con tre film nella selezione ufficiale, tra cui la prima mondiale di The Inland Road della sceneggiatrice-regista neozelandese Jackie van Beek e Oskar’s America del regista norvegese Torfinn Iversen nella sezione Generation, e Sámi Blood della regista svedese Amanda Kernell nella sezione NATIVe.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

La prima presentazione sul tappeto rosso è per il primo film dell'attrice-regista van Beek, The Inland Road, un dramma di formazione che sarà proiettato in Generation 14plus sulla sedicenne Tia, che ha rotto con la madre e ora fa l'autostop per il Paese per trovare suo padre. Con un cast che comprende Gloria Popata, Chelsie Preston Crayford, David Elliot, Jodie Hillock e Georgia Spillane, la produzione Sabertooth Films racconta il suo viaggio ricco di eventi. Quando resta coinvolta in un incidente d'auto, il padre si rifiuta di prenderla con sé; invece, la ragazza va a vivere con la famiglia coinvolta nell'incidente.

Nella sua opera prima, proiettata nella sezione Generation Kplus, Iversen narra di Oskar (Odino Eikre), dieci anni, che viene lasciato alla fattoria del burbero nonno durante le vacanze estive, mentre la madre va negli Stati Uniti. Fortunatamente, fa amicizia con Levi e il suo cavallo miope. Insieme escogitano un piano per attraversare l'Atlantico su una barca a remi, con il cavallo come passeggero, e trovare la madre di Oskar. La produzione Original Film, che uscirà a livello nazionale il mese prossimo (marzo), conta nel cast anche Jørgen Langhelle, Marie Blokhus e Bjørn Sundquist.

Caratterizzata da "film indigeni del circolo polare artico - cinema nato dal freddo pungente", la sezione di Berlino NATIVe comprende Sámi Blood della Kernell, che all'inizio di questo mese ha ricevuto il premio cinematografico più grande del mondo, il Dragon Award al Miglior Film Nordico da 1 milione di corone (€104.000) al Göteborg International Film Festival in Svezia (vedi news), dopo esser stato premiato a Venezia e Salonicco. Con Lene Cecilia Sparrok protagonista, l'opera prima della Kernell narra di un'allevatrice di renne quattordicenne sámi, che deve sopportare il razzismo e gli esami di biologia nel suo collegio. Vuole un'altra vita, ma per raggiungerla, sa di dover diventare qualcun altro e rompere ogni legame con la sua famiglia e la sua cultura. Alla fine, decide di trasferirsi a Uppsala per completare gli studi.

Rappresentato alla Berlinale dalla CEO/direttrice delegata Tine Klint, dal presidente vendite Derek Lui, dal media manager Niklas Teng, dalla coordinatrice esecutiva Stine Bomholt e dalla tirocinante alle vendite Debra Liang, LevelK presenta inoltre tre nuovi film nordici allo European Film Market.

Cruelty del regista finlandese Anton Sigurðsson descrive come la vita tranquilla di Reykjavik venga profondamente scossa quando due sorelle, di sette e dieci anni, vengono trovate brutalmente assassinate. Ma per fortuna, i due migliori detective della polizia sono sul caso. Margrét Vilhjálmsdóttir e Sveinn Ólafur Gunnarsson interpretano i protagonisti in questa produzione Virgo Films.

Con protagonisti Mia Jexen, Nicolas Bro e Sebastian Jessen, While We Live del regista danese Mehdi Avaz è basato su eventi reali: Kristian si reca alla sua città natale e si ritrova ancora una volta di fronte al tragico incidente che aveva distrutto la sua famiglia cinque anni prima. Copenhagen Pictures ha prodotto la pellicola, che uscirà a settembre.

Prodotto dalla finlandese Making Movies, Law of the Land del regista finlandese Jussi Hiltunen è incentrato su una faida familiare in un remoto villaggio della Lapponia finlandese, mentre l'odio tra due fratelli lascia un'impronta di vendetta e di violenza sulla zona. Il cast comprende Ville Virtanen, Jørgen Langhelle, Pernilla August e Malin Buska.

(Tradotto dall'inglese)