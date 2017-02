Il premio cinematografico annuale della critica estone va a The Days that Confused

di Tristan Priimägi

10/02/2017 - L'energico film d'esordio di Triin Ruumet ha conquistato i critici del Paese con il suo approccio audace, giovanile e ribelle

L'annuale Premio Neitsi Maali ("Vergine Maali") dell'Associazione Giornalisti Cinematografici Estoni al Miglior Film dell'Anno è stato assegnato all'energica opera prima di Triin Ruumet, The Days that Confused .

The Days that Confused presenta un racconto storico fittizio dell'Estonia capitalista dei primi anni '90, quando la voglia di arricchirsi in fretta era nella mente di tutti, e niente era proibito per raggiungere tale obiettivo. La colonna sonora tira fuori l'esagerata nu-disco estone e le adrenaliniche canzoni del tempo dai più oscuri meandri della memoria. Il film ha un atteggiamento molto lassista nei confronti della narrazione, e si basa più che altro sul ricreare l'atmosfera caotica di quei tempi. È stato definito dalla critica un approccio coraggioso, giovanile e ribelle al cinema. The Days that Confused ha iniziato il suo circuito dei festival a Karlovy Vary l'anno scorso, in cui vinse una Menzione Speciale della Giuria nella sezione East of the West.

Gli altri candidati per il premio comprendono il film The Spy and the Poet di Toomas Hussar, Polar Boy di Anu Aun e Pretenders di Vallo Toomla. La lista è completata da un cortometraggio animato di Ülo Pikkov intitolato Empty Room.

Oltre al Neitsi Maali, sono stati consegnati altri due premi. Il titolo di Giornalista Cinematografico dell'Anno è andato a Maria Ulfsak, montatrice della sezione cinematografica del settimanale estone Eesti Ekspress, mentre l'Uscita in Sala dell'Anno è andata al distributore lituano A-One Films, per l'acclamato Vi presento Toni Erdmann di Maren Ade.

Il Neitsi Maali è il premio cinematografico più longevo dell'Estonia, istituito nel 1993. Sebbene venga assegnato da 24 anni, quest'anno è stato particolarmente degno di nota, poiché era la prima volta che andava a una regista donna. Infatti, le donne sembravano dominare quest'anno, in quanto sia il Premio Giornalista Cinematografico che il Premio Uscita in Sala hanno avuto destinatari femminili.

(Tradotto dall'inglese)