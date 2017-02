New Europe Film Sales porta Summer 1993 a Berlino

di David González

10/02/2017 - L'agente di vendite di Varsavia rappresenterà il titolo della sezione Generation di Carla Simón, tra gli altri titoli, allo European Film Market

L'agente di vendite di Varsavia New Europe Film Sales, capitanato da Jan Naszewski, ritorna allo European Film Market, che si terrà durante il 67° Festival di Berlino, dopo il successo della scorsa edizione con titoli come United States of Love e Aloys .

Selezionata nella competizione Generation KPlus, l'opera prima della regista catalana Carla Simón, Summer 1993, sarà in testa alla line-up. Ambientata nel 1993, il film è incentrato su Frida, 6 anni, che affronta la prima estate con la sua nuova famiglia adottiva dopo la morte dei suoi genitori. Il film è stato co-prodotto da Inicia Film e Avalon, che inoltre distribuirà il film in Spagna.

La società inizierà anche le prevendite per Holy Air, scritto e diretto dall'attore israeliano Shady Srour, storia di una coppia che fa parte dell'evanescente comunità cristiana araba di Nazareth, che deve prendere decisioni di vita importanti quando la donna rimane incinta. Prodotto da Tree M Productions di Ilan Moskovitch e dalla società di Srour Cinema Virgin, il film è stato sostenuto dall'Israeli Film Fund e dal Gesher Film Fund.

Anche la satira di periferia islandese Under the Tree, che sarà completata ad aprile 2017, sarà presentata ai professionisti. Il nuovo film di Hafsteinn Gunnar Sigurdsson (Paris of the North , Either Way ) è prodotto dall'islandese Netop Films, dalla polacca Madants e dalla danese Profile Pictures. Con Sigurdur Sigurjónsson protagonista, il film narra di un uomo che deve tornare a vivere con i genitori dopo che la moglie lo butta fuori, e che pian piano viene risucchiato in una disputa tra i genitori e i loro vicini in merito a un vecchio e bellissimo albero. Il film è supportato dall'Icelandic Film Centre, dal Danish Film Institute, dal Polish Film Institute, dal Nordisk TV & Film Fond e da Eurimages. È già stato pre-venduto a Francia (Bac Films), a Sena per la distribuzione islandese e a Scanbox per la Scandinavia.

New Europe Film Sales organizzerà inoltre delle proiezioni per il film con protagonista Anton Yelchin Porto di Gabe Klinger, già venduto ai territori europei di lingua tedesca (MFA+), al Brasile (Fenix), al Benelux (Cinéart), all'Ungheria (Mozinet), al Giappone (Mermaid Film), alla Corea del Sud (AUD) e al Taiwan (Moviecloud).

Tra le recenti aggiunte alla line-up di New Europe Film Sales troviamo Zoology (Premio Speciale della Giuria a Karlovy Vary, Toronto, Fantastic Fest), Quit Staring at my Plate (presentato alle Giornate degli Autori di Venezia), The Last Family (Premio al Miglior Attore a Locarno) e One Week and a Day (Premio Distribuzione GAN alla Settimana della Critica di Cannes).

