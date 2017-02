SF Studios porta l'attuale best-seller della Norvegia all'EFM

di Jorn Rossing Jensen

11/02/2017 - Il film d'animazione di Rasmus A Sivertsen In the Forest of Huckybucky e King’s Bay di Stig Svendsen sono nella line-up della Berlinale dell'agenzia di vendite internazionali di Stoccolma

Il film d'animazione per bambini del regista norvegese Rasmus A Sivertsen In the Forest of Huckybucky - attuale best-seller nei cinema norvegesi, che dal suo debutto il 25 dicembre ha totalizzato 392.000 presenze - sarà presentato allo European Film Market (11-17 febbraio) del Festival di Berlino dall'agente di vendite internazionali svedese SF Studios. Sceneggiato da Karsten Fullu partendo dal classico del 1953 dell'autore-artista norvegese Thorbjørn Egner, la produzione Qvisten Animation racconta le vite di Claus Climbermouse, Morten Wood Mouse, Mister Hare e dei loro amici nel bosco.

Rappresentato alla Berlinale dalla responsabile vendite internazionali Anita Simovic e dal direttore vendite internazionali Peter Torkelsson, SF Studios presenterà anche un altro nuovo film norvegese: King’s Bay di Stig Svendsen. Descritto dal produttore norvegese John M Jacobsen, di Filmkameratene, come "il primo vero thriller politico realizzato in Norvegia", narra di un'esplosione verificatasi il 5 novembre 1962 nelle miniere norvegesi di Kings Bay, Svalbard, nell'artico, in cui morirono 21 lavoratori. Ma fu davvero un incidente? Il film descrive i giochi di potere politico che costrinsero il governo norvegese a dimettersi.

SF Studios proietterà inoltre Borg/McEnroe, rappresentazione del regista danese Janus Metz dell'icona svedese del tennis Björn Borg e del suo più grande rivale, John McEnroe, nonché dei loro numerosi duelli, come quello al torneo di Wimbledon a Londra nel 1980. Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf e Stellan Skarsgård sono i protagonisti della produzione SF Studios, sceneggiata da Ronnie Sandahl, la cui uscita è prevista per l'autunno 2017.

Bamse and the Witch’s Daughter dei registi svedesi Christian Ryltenius e Maria Blom è film d'animazione per famiglie, sceneggiato da Henrik Lörstad e Sten Carlberg, e prodotto da SF Studios. Nella storia, Croesus Vole trova l'oro nello stagno dei castori, e per prenderlo persuade la figlia della strega Lova a far andar via Bamse. E con Bamse fuori dai giochi, spetta a tutti gli altri bambini fermare il cattivo.

Due film danesi sono nella line-up di SF Studios all'EFM: innanzitutto, The Man della regista danese Charlotte Sieling, con Søren Malling e Jakob Oftebro, della Nimbus Film, che narra di un artista danese di fama mondiale che è improvvisamente costretto a confrontarsi con il suo passato, quando un figlio che non ha mai conosciuto - ora famoso graffitista - si presenta nel suo studio. In secondo luogo, vi è Swinger del regista danese Mikkel Munch-Fals, con Martin Buch e Mille Dinesen protagonisti. Racconta di Adam, che ha 40 anni e pensa che la sua vita sia finita - si sente come se vivesse in un vuoto mentale. Ma nella pellicola Meta Film, s'innamora di una giovane ragazza nell'unico luogo in cui è ora consentito innamorarsi: in un club di scambisti.

