Barrage: tutto su mia figlia

di Bénédicte Prot

11/02/2017 - BERLINO 2017: Laura Schroeder descrive un triangolo madri-figlie con consumata intelligenza che rende la fluidità dei sentimenti più profondi. Con Isabelle Huppert, Lolita Chammah e Thémis Pauwels

Barrage , presentato alla 67a Berlinale nella sezione Forum, è la storia di un ritorno: quello di una giovane donna che torna da sua figlia, dopo aver lasciato che la crescesse sua madre per il bene della bambina e che, come indica il titolo, fatica a buttar giù il muro che si è creato tra la sua assenza e la vita che è continuata senza di lei. Il motivo complementare al racconto del ritorno è quindi una relazione madre-figlia doppiamente triangolare.

Nello spirito di questa geometria perfetta, l’autrice, la lussemburghese Laura Schroeder, al suo secondo lungometraggio dopo il film per ragazzi Schatzritter, ha accuratamente ridotto la ripartizione al minimo: tre attrici dalle performance molto taglienti, tre età differenti (ma con tratti similari sorprendentemente plausibili), con poche persone intorno, interpretano l’interessante balletto dei sentimenti tra i personaggi, tra amore e sfiducia, che fa di questo triangolo un poligono fluttuante. C’è innanzitutto la giovane madre, Catherine (Lolita Chammah), così calma di carattere che si intuisce sia stata costretta a calmarsi, ma che resta semplice e spontanea. La bambina, Alba (Thémis Pauwels), che ha, grazie agli allenamenti che sua nonna e coach le impone senza sosta, una disciplina di ferro, e nella quale si legge un’intelligenza incredibilmente matura dietro al suo sguardo infantile, ma che a volte ha anche la testa altrove, su una barca che fluttua al contrario nello specchio di un lago. E poi c’è la nonna, che vediamo un po’ meno ma di cui ogni scena è una delizia poiché l’attrice che le presta il volto è Isabelle Huppert, quella Huppert sarcastica che ultimamente abbiamo il piacere di ritrovare di film in film.

La storia, dunque, è semplice, ma attorno a questi tre personaggi perfettamente delineati, Schroeder costruisce il suo film con un’arte consumata a partire dall’immagine, che notiamo sin dai primi minuti – quando Catherine cerca lo sguardo di sua figlia – essere notevolmente attenta e precisa. Come indica molto presto la breve scena in cui Catherine invita suo padre ad andare a vedere un oggetto misterioso e poi si passa immediatamente ad altro, l’immagine è ridotta all’essenziale, ovvero al gioco di echi tra un rapporto madre-figlia e l’altro. In ogni inquadratura del film, nessun gesto è superfluo, il che ci permette di gustare al meglio il faccia a faccia della riunione, ad esempio, così come il formidabile sguardo d’impotenza di Alba presa tra sua nonna e sua madre, o ancora la scena della partita, che vediamo da un lato solo del campo per poi tornare, alla fine, verso l’altra metà vuota.

La stessa precisione diabolica vale per i dialoghi, dove ogni minima parola ha il suo peso (quando Catherine dice "a causa del tennis", sua figlia dice "grazie a") e che includono battute molto semplici e molto belle, come quando Alba cita la sua amica Agathe, e Catherine risponde: "Mi piacerebbe avere il nome di una pietra".

Questo minimalismo nella composizione, o meglio questa attenzione a ciò che conta davvero, e inclusa la poesia dei sentimenti, hanno qualcosa della coreografia, come quella che Alba mostra a Catherine in un campo, in una scena toccante e liberatoria che ricalca il loro primo incontro nel film. Poco a poco, i sentimenti si liberano, col contagocce, con cautela, come attraverso quei canali che hanno le dighe per far passare i pesci.

Il film è prodotto da Red Lion con Entre Chien et Loup e MACT Productions, e le vendite internazionali sono gestite da Luxbox.

(Tradotto dal francese)