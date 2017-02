Il Fondo federale tedesco per il cinema riceve un grosso impulso

di Birgit Heidsiek

11/02/2017 - Le produzioni ad alto budget in Germania saranno supportate con ulteriori €25 milioni

Il 67° Festival di Berlino è cominciato con una buona notizia per i produttori tedeschi. Monika Grütters, commissario del governo federale per la Cultura e i Media, ha annunciato che il budget del Fondo federale tedesco per il cinema (DFFF) sarà incrementato di €25 milioni nel 2017, e che ci saranno aumenti più consistenti nel 2018.

"Voglio creare un ulteriore incentivo affinché i fornitori tedeschi di servizi di produzione collaborino a livello internazionale, e affinché location di produzione come Potsdam-Babelsberg, Monaco e Colonia restino competitive", ha sottolineato Grütters in occasione dell'assemblea generale dell’Associazione dei produttori tedeschi. In collaborazione con il ministro delle Finanze tedesco, Grütters ha in programma di espandere il DFFF per promuovere le produzioni nazionali e internazionali ad alto budget. "Vogliamo fare in modo che le grosse produzioni tedesche non vadano all'estero". Nel 2017, un supplemento di €25 milioni di sostegno al cinema sarà stanziato soprattutto per i film ad alto budget. Inoltre, Grütters è in trattative per ottenere un maggior sostegno al cinema nel 2018, di modo che la Germania possa fornire condizioni competitive per le imprese VFX innovative.

Dal lancio del Fondo federale tedesco per il cinema dieci anni fa, 1.087 produzioni sono state sostenute con €594 milioni, e €3,5 miliardi sono stati investiti nell’industria cinematografica tedesca. Le produzioni supportate includono Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, Il ponte delle spie di Steven Spielberg e, non ultimo, Toni Erdmann di Maren Ade, che è candidato per il miglior film in lingua straniera agli Academy Awards quest'anno.

(Tradotto dall'inglese)