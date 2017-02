Primo ciak per La prière di Cédric Kahn

di Fabien Lemercier

13/02/2017 - Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl e Louise Grinberg nel cast. Una produzione Les Films du Worso che sarà venduta da Le Pacte

Primo ciak mercoledì 15 febbraio nel Vercors per La prière, decimo lungometraggio di Cédric Kahn, regista di Bar des rails (Settimana della Critica a Venezia 1991), Trop de bonheur (sezione Cinémas en France a Cannes nel 1994 e premio Jean Vigo lo stesso anno), L'ennui (sezione Prospettive a Venezia e premio Louis Delluc nel 1998), Roberto Succo (in competizione a Cannes nel 2001), Feux rouges (in competizione a Berlino nel 2004), Une vie meilleure (Special Presentation a Toronto nel 2011) e Vie sauvage (premio speciale della giuria a San Sebastian nel 2014). Per la sua nuova opera, il cineasta ha riunito nel cast Anthony Bajon (visto in Les Ogres e Il medico di campagna , e prossimamente in Rodin), il belga Damien Chapelle (Métamorphoses , Peur de rien , Planetarium ), lo spagnolo Alex Brendemühl (Mal de pierres , Il medico di famiglia ) e Louise Grinberg (Tour de France , 17 ragazze ).

Scritta da Cédric Kahn, Samuel Doux e Fanny Burdino, la sceneggiatura è centrata su Thomas, 22 anni. Per disintossicarsi, raggiunge una comunità isolata in montagna guidata da ex drogati che si curano con la preghiera. Vi scoprirà l’amicizia, le regole, il lavoro, l’amore e la fede...

Prodotto da Sylvie Pialat e Benoît Quainon per Les Films du Worso, La prière è coprodotto da Arte France Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma e i belgi di Versus Production. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio che beneficia di un budget totale di 4 M€ è anche sostenuto dall’anticipo sugli incassi del CNC e dalle Sofica Cinécap, Cofinova, Indéfilms, Cinémage e Cinéventure. Le riprese si svolgeranno interamente nel Vercors per sette-otto settimane ripartite in due sessioni (da metà febbraio a metà marzo, poi da fine maggio a inizio giugno) con Yves Cape alla direzione della fotografia. La distribuzione in Francia e le vendite internazionali saranno guidate da Le Pacte.

Les Films du Worso prepara anche Les Confins du monde (To the Ends of the Earth) di Guillaume Nicloux le cui riprese cominceranno a fine marzo in Vietnam (leggi la news) e ha in post-produzione Le semeur di Marine Francen (articolo) e Les gardiennes di Xavier Beauvois (articolo). Ricordiamo che la società parigina era in concorso l’anno scorso a Cannes con Rester vertical di Alain Guiraudie di cui Les Films du Worso ha prodotto gli ultimi tre lungometraggi, una fruttuosa collaborazione che proseguirà con il prossimo lavoro del cineasta, Pays perdu.

