KinoElektron al Co-Production Market con Lost Country

14/02/2017 - La società parigina presenta a Berlino il progetto di opera seconda di Vladimir Perisic e ha svelato Drôles d'oiseaux al Forum

La 67a Berlinale (dal 9 al 19 febbraio 2017) sorride alla società di produzione francese KinoElektron diretta da Janja Kralj. La struttura parigina ha infatti presentato in prima internazionale nella sezione Forum Drôles d’oiseaux di Elise Girard che ha ricevuto una buona accoglienza critica. Il titolo è venduto all’European Film Market da Movies Partners in Motion Film (MPM Film) e sarà distribuito in Francia in primavera da Shellac. E dal 12 febbraio e fino a domani sera, KinoElektron è in azione al 14° Berlinale Co-Production Market con Lost Country di Vladimir Perisic, che è stato selezionato per questo evento che riunisce più di 550 professionisti.

Apprezzato alla Semaine de la Critique del Festival di Cannes 2009 con il suo primo lungometraggio, l’affascinante e implacabile Ordinary People, il serbo Vladimir Perisic ha lavorato di nuovo alla scrittura del suo nuovo progetto con la francese Alice Winocour (co-sceneggiatrice di Mustang e che ha anche diretto in solitario Augustine e Maryland ). Lost Country racconta la storia di una famiglia comunista yugoslava nello sguardo di un bambino, Stefan. Il film segue la sua evoluzione attraverso i grandi sconvolgimenti del paese: dall’infanzia prima della guerra all’adolescenza, quando compaiono la violenza e il caos, fino alla morte di suo nonno che lo proietta nell’età adulta. Ma con quale eredità? Il progetto che ha appena ottenuto al Co-Production Market berlinese il premio ARTE international (leggi la news) associa in produzione Janja Kralj per KinoElektron, Marie-Pierre Macia per MPM e Vladimir Perisic per Trilema.

KinoElektron è attualmente in piena effervescenza poiché la società è anche coproduttrice di Frost del lituano Sharunas Bartas (le cui riprese sono da poco terminate con protagonisti Vanessa Paradis e il polacco Andrzej Chyra - una coproduzione Studija Kinema, KinoElektron, Reborn Production, Insight Media Ltd/Tato Film, Donten & Lacroix le cui vendite sono gestite da Luxbox - leggi la news), del documentario Good Luck di Ben Russell (girato in Super 16 nelle comunità minerarie in Serbia e Surinam - premiato a dicembre al Work-in-progress del Festival del Cinema Europeo di Les Arcs) e del secondo lungometraggio della greca Elina Psykou (al Forum della Berlinale 2013 con The Eternal Return of Antonis Paraskevas ): Le Fils de Sofia (coproduzione Francia-Grecia-Bulgaria - articolo).

