Ermanno Olmi e il cardinal Martini, "spirito profetico"

16/02/2017 - La figura dell’arcivescovo di Milano scomparso nel 2012 nel documentario vedete, sono uno di voi, distribuito a marzo da Istituto Luce Cinecittà

Un cardinale contro la corruzione dei partiti politici che “stanno divorando le istituzioni e rubando il futuro alle giovani generazioni”, in difesa di “una vita dignitosa per chi lavora" e di un’Europa “non solo dei mercati e dei mercanti”, sostenitore di un cambiamento radicale in una Chiesa “rimasta indietro di 200 anni”. La figura di Carlo Maria Martini è delineata con grande intensità nel ritratto che il maestro Ermanno Olmi ne ha fatto attraverso il documentario vedete, sono uno di voi. Scritto dal regista con Marco Garzonio, editorialista del Corriere della Sera e biografo di Martini, e prodotto da Istituto Luce Cinecittà con Rai Cinema, il film è stato presentato in anteprima con una proiezione nel Duomo di Milano e sarà distribuito a marzo da Luce Cinecittà.

Attraverso immagini tratte dai film e documentari dello stesso Olmi e dagli archivi audiovisivi e fotografici di Luce, Rai, RSI, Centro Televisivo Vaticano, ZDF, l’86enne regista bergamasco ha ricostruito la vita dell’arcivescovo di Milano scomparso nel 2012. I fatti storici e i testi del cardinal Martini sono riportati non in montaggio sequenziale ma, afferma il regista, “secondo una drammaturgia suggerita - a volte addirittura imposta - dalla logica delle emotività, che è la via più vicina ai tanti ed esclusivi significati delle nostre comuni esistenze”. La voce narrante di Olmi ripercorre momenti drammatici - gli anni del terrorismo, Tangentopoli, i conflitti sociali che hanno attraversato la storia del Paese - vissuti con impegno da questo uomo di cultura e religione, “uno spirito profetico, che sapeva farsi interrogare dalla realtà storica, interpretandola alla luce del Vangelo. Un profeta di speranza, anticipatore di papa Francesco”.