Premio Jacques Deray per Diamant noir

di Fabien Lemercier

17/02/2017 - Il primo lungometraggio di Arthur Harari è proclamato Miglior film poliziesco francese dell’anno e colleziona riconoscimenti

Originalità, eleganza della messa in scena, efficacia e sceneggiatura degna dei grandi film noir: sono le qualità messe in risalto dalla giuria del 13° Premio Jacques Deray che ha attribuito il titolo di Miglior film poliziesco francese dell’anno 2016 a Diamant noir di Arthur Harari. Il giovane cineasta raggiunge nel palmarès registi come Jacques Audiard, Maïwenn, Michel Hazanavicius, Guillaume Canet, Jérôme Salle, Olivier Marchal, Vincent Garenq e il compianto Alain Corneau. Il Premio sarà consegnato il 4 marzo all’Institut Lumière, a Lione, alla presenza di Bertrand Tavernier e Thierry Frémaux.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Stranamente assente dalle vetrine dei grandi festival, Diamant noir, che racconta una vendetta shakespeariana all’interno di una famiglia di commercianti di diamanti di Anversa, sta vedendo la sua qualità riconosciuta a posteriori attraverso numerosi premi, come il titolo di Miglior opera prima francese dell’anno che gli è stato attribuito a fine gennaio dal Sindacato francese della critica cinematografica. Prodotto da David Thion per Les Film Pelléas, distribuito in Francia da Ad Vitam e venduto nel mondo da Films Distribution, il lungometraggio è anche in lizza in due categorie (Miglior opera prima e Miglior promessa maschile per Niels Schneider) ai César 2017 che saranno consegnati il 24 febbraio.

(Tradotto dal francese)