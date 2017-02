Pasquale Scimeca gira Balon, dal deserto nigeriano alla Sicilia

di Camillo De Marco

17/02/2017 - Dopo Biagio, il regista torna sul set per raccontare la fuga di un fratello e una sorella rimasti orfani a causa della guerra dei miliziani jihadisti

Pasquale Scimeca torna sul set dopo Biagio , presentato in concorso alla nona edizione del Festival Internazionale del Film di Roma. Sono infatti iniziate da qualche giorno le riprese di Balon, racconto della fuga, dalla Nigeria all'Europa, di un fratello e una sorella, Amin e Isoké, rimasti orfani a causa della guerra dei miliziani jihadisti di Boko Haram, che hanno distrutto il loro villaggio e ucciso i loro genitori.

"Li vediamo arrivare ogni giorno su barconi e gommoni fatiscenti: sono padri e madri, fratelli e sorelle, bambini con gli occhi smarriti che fuggono da guerre e carestie, da persecuzioni e miserie”, racconta il regista. "Sappiamo tutto sui naufragi, sugli sbarchi, sugli eroi che li salvano dagli abissi marini. Quello che non sappiamo è il perché affrontano viaggi terribili, e cosa succede nel deserto o in Libia. Ecco perché ho deciso di andare in Africa. Per cercare di comprendere e poi poterlo raccontare in un film. Un film, che spero ci aiuti a capire che non serve avere paura, che non serve costruire muri, scavare trincee e alzare reticolati di filo spinato".

Le riprese di Balon dureranno otto settimane e si svolgeranno tra la Sierra Leone, l'Algeria e la Sicilia.

Il soggetto e la sceneggiatura sono firmati dallo stesso Pasquale Scimeca. Nel cast del film è presente Vincenzo Albanese, attore feticcio del regista, e per la prima volta sullo schermo David Koroma nel ruolo di Amin e Yabom Fatmata Kabia nel ruolo di Isoké. Balon è una produzione Arbash in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del MiBACT-Direzione Generale Cinema.