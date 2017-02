L'Europa Cinemas Label va a Insyriated

di Cineuropa

17/02/2017 - BERLINO 2017: L'avvincente dramma sull'assedio domestico del regista belga Philippe van Leeuw è stato eletto miglior film europeo della sezione Panorama

Insyriated , secondo lungometraggio di Philippe van Leeuw, ha vinto l'Europa Cinemas Label come miglior film europeo della sezione Panorama del 67° Festival di Berlino.

Composta da quattro esercenti della rete Europa Cinemas, la giuria ha dichiarato: "Insyriated non potrebbe essere più vitale e attuale, e un vincitore del tutto appropriato del Label. Nonostante la sua ambientazione molto specifica, però, il film darà al pubblico europeo l'opportunità di sperimentare la devastazione e i dilemmi morali che la gente comune vive in una situazione di guerra. Le interpretazioni, la fotografia e il montaggio sono particolarmente forti e contribuiscono in modo significativo a questo film coinvolgente e viscerale".

Con protagonisti Hiam Abbass, Diamand Abou Abboud e Juliette Navis, Insyriated si svolge in un appartamento della Damasco devastata dalla guerra, una sorta di bunker dove ogni giorno è solo una lotta per sopravvivere fino all'indomani, dove gli uomini non ci sono, e solo le donne e gli anziani sono rimasti. Il film è prodotto dalla belga Altitude 100 Production e dalla francese Liaison Cinématographique, in co-produzione con Minds Meet (Belgio), Versus Production (Belgio) e Né à Beyrouth (Libano). È stato sostenuto dal CCA, dal Tax Shelter e da Eurimages. Il film è distribuito in Belgio da O’Brother Distribution e in Francia da KMBO, ed è venduto all'estero da Films Boutique.

