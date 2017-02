Il Premio FIPRESCI della Berlinale va a On Body and Soul

di Cineuropa

18/02/2017 - BERLINO 2017: I critici internazionali incoronano il film di Ildikó Enyedi, mentre Insyriated e I Am Not Your Negro vincono i premi del pubblico nella sezione Panorama

La Federazione internazionale della stampa cinematografica (FIPRESCI) ha assegnato i suoi premi in vista della cerimonia di premiazione del 67° Festival di Berlino. Per quanto riguarda il concorso, il premio della critica internazionale è andato a On Body and Soul dell’ungherese Ildikó Enyedi. Per la selezione Panorama, è stato proclamato vincitore Pendular della regista brasiliana Júlia Murat, e per la sezione Forum, il libanese A Feeling Greater than Love di Mary Jirmanus Saba.

Quest’anno, i premi del pubblico della sezione Panorama sono andati a Insyriated di Philippe Van Leeuw (film di finzione) e a I Am Not Your Negro di Raoul Peck (documentari).

Inoltre, da notare che anche il premio della giuria ecumenica è stato attribuito a On Body and Soul nel concorso, con una menzione speciale per A Fantastic Woman di Sebastián Lelio, Investigating Paradise di Merzak Allouache nella sezione Panorama, e Mama Colonel di Dieudo Hamadi nella sezione Forum.

Infine, il CICAE Art Cinema Award è andato a Centaur di Aktan Arym Kubat nella sezione Panorama e a Newton di Amit V Masurkar nella sezione Forum; il Teddy Award per il miglior film a tema LGBTI è stato assegnato a A Fantastic Woman e l’Europa Cinemas Label a Insyriated (leggi la news).

Lista dei premiati:

Premio FIPRESCI, Concorso

On Body and Soul - Ildikó Enyedi (Ungheria)

Premio FIPRESCI, Panorama

Pendular - Júlia Murat (Brasile/Argentina/Francia)

Premio FIPRESCI, Forum

A Feeling Greater than Love - Mary Jirmanus Saba (Libano)

Premio del pubblico, Panorama

Insyriated - Philippe Van Leeuw (Belgio/Francia/Libano)

Premio del pubblico, Panorama Dokumente

I Am Not Your Negro - Raoul Peck (Francia/Stati Uniti/Belgio/Svizzera)

Premio della giuria ecumenica, Concorso

On Body and Soul - Ildikó Enyedi

Menzione speciale

A Fantastic Woman - Sebastián Lelio (Cile/Stati Uniti/Germania/Spagna)

Premio della giuria ecumenica, Panorama

Investigating Paradise - Merzak Allouache (Francia/Algeria)

Menzione speciale

I Am Not Your Negro - Raoul Peck

Premio della giuria ecumenica, Forum

Mama Colonel - Dieudo Hamadi (Francia/Repubblica Democratica del Congo)

Menzione speciale

El mar la mar - Joshua Bonnetta, J.P. Sniadecki (Stati Uniti)

CICAE Art Cinema Award, Panorama

Centaur - Aktan Arym Kubat (Kirghizistan/Paesi Bassi/Germania/Francia)

CICAE Art Cinema Award, Forum

Newton - Amit V Masurkar (India)

Teddy Award

A Fantastic Woman - Sebastián Lelio

Europa Cinemas Label

Insyriated - Philippe Van Leeuw

(Tradotto dall'inglese)