Little Harbour e Butterfly Kisses Orsi di Cristallo nella Generation di Berlino

di Cineuropa

18/02/2017 - BERLINO 2017: Summer 1993 e School Number 3 hanno ricevuto il Gran Premio delle giurie internazionali

I premi della sezione Generation del 67° Festival di Berlino sono stati svelati.

L'Orso di Cristallo è stato conferito a Little Harbour di Iveta Grófova, co-produzione tra la Slovacchia e la Repubblica Ceca. La giuria ha dichiarato: "Abbiamo scelto un film creativo e autentico. Parla di due bambini che creano un piccolo mondo tutto loro, con le loro regole. Abbiamo trovato la storia molto toccante e gli attori molto credibili". La co-produzione italo-tedesca di Tobias Wiemann Mountain Miracle - An Unexpected Friendship ha ricevuto una Menzione Speciale.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel frattempo, sia Summer 1993 della regista spagnola Carla Simón, che Becoming Who I Was, del duo coreano Chang-Yong Moon e Jin Jeon, hanno ricevuto il Gran Premio della Giuria Internazionale Generation Kplus.

D'altra parte, i membri della Giuria Giovanile Generation 14plus hanno assegnato l'Orso di Cristallo al Miglior Film al britannico Butterfly Kisses , diretto da Rafael Kapelinski. La giuria ha detto: "Le caratterizzazioni finemente differenziate ispirano una profonda empatia per i protagonisti nelle situazioni che affrontano (...) Siamo affascinati dall'intensità inquietante di quest'elettrizzante debutto nel lungometraggio". Una Menzione Speciale è stata assegnata al titolo canadese Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves, di Mathieu Denis e Simon Lavoie.

Nel frattempo, la Giuria Internazionale Generation 14plus ha conferito il Gran Premio al Miglior Film alla co-produzione ucraino-tedesca School Number 3 di Yelizaveta Smith e Georg Genoux. Una menzione speciale è andata al film cinese The Foolish Bird (Ben Niao) di Huang Ji e Ryuji Otsuka.

Lista dei premi:

Generation KPlus

Orso di Cristallo

Little Harbour - Iveta Grófová (Slovacchia/Repubblica Ceca)

Menzione Speciale

Mountain Miracle - An Unexpected Friendship - Tobias Wiemann (Germania/Italia)

Orso di Cristallo al Miglior Cortometraggio

Promise - Xie Tian (USA)

Menzione Speciale

Hedgehog's Home - Eva Cvijanovic (Canada/Croazia)

Gran Premio della Giuria Internazionale Generation Kplus (ex aequo)

Summer 1993 – Carla Simón (Spagna)

Becoming Who I Was - Chang-Yong Moon, Jin Jeon (Corea del Sud)

Premio Speciale della Giuria Internazionale Generation Kplus al Miglior Cortometraggio

Grandfather (Aaba) - Amar Kaushik (India)

Menzione Speciale

Sabaku - Marlies van der Wel (Paesi Bassi)

Generation 14Plus

Orso di Cristallo al Miglior Film

Butterfly Kisses - Rafael Kapelinski (Regno Unito)

Menzione Speciale

Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves - Mathieu Denis, Simon Lavoie (Canada)

Orso di Cristallo al Miglior Cortometraggio

Wolfe - Claire Randall (Australia)

Menzione Speciale

SNIP - Terril Calder (Canada)

Gran Premio della Giuria Internazionale Generation 14plus

School Number 3 - Yelizaveta Smith, Georg Genoux (Ucraina/Germania)

Menzione Speciale

The Foolish Bird (Ben Niao) - Huang Ji, Ryuji Otsuka (Cina)

Premio Speciale della Giuria Internazionale Generation 14plus al Miglior Cortometraggio

The Jungle Knows You Better Than You Do - Juanita Onzaga (Belgio/Colombia)

Menzione Speciale

Into the Blue - Antoneta Alamat Kusijanović (Croazia/Slovenia/Svezia)

(Tradotto dall'inglese)