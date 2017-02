Il pubblico lituano è diviso tra film locali e americani

di Tristan Priimägi

20/02/2017 - La quota di mercato dei film nazionali nelle sale lituane ha raggiunto quasi il 20% nel 2016, mentre i film europei hanno dovuto accontentarsi di meno del 5%

La Lituania ha avuto un buon anno nel 2016, in termini di uscite nelle sale. Mentre la quota di mercato del 14% nel 2015 per i film lituani potrebbe essere stato un risultato già abbastanza impressionante, i film locali sono riusciti a totalizzare un ancora più elevato 19,5% del totale dei biglietti l'anno scorso, con una tripla vittoria per i titoli nazionali: Between Us, Boys di Kęstutis Gudavičius ha registrato 202.951 spettatori, e due film di Tadas Vidmantas, What’s Your Emergency? e What’s Your Emergency? 3, hanno attirato 166.914 e 134.270 persone, rispettivamente, guadagnando un totale di oltre €1,5 milioni per questa serie di sketch comici sulla polizia lituana. Per inciso, non c'era nessuna "Parte 2".

Un totale di 13 nuovi titoli lungometraggi lituani sono usciti nelle sale nel 2016, incassando €3.463.634 e attirando quasi 700.000 spettatori. Dieci di questi sono stati realizzati con il sostegno dello Stato, sia tramite finanziamento diretto che tramite l'incentivo fiscale per la produzione cinematografica.

Come previsto, i film americani hanno avuto buoni risultati, assicurando il 55,7% dei biglietti totali. Tuttavia, il grande perdente si è rivelato essere il cinema europeo, la cui quota è affondata sotto il 5%.

Le primi dieci uscite nelle sale lituane del 2016 sono state Between Us, Boys (202.951 presenze), What’s Your Emergency? (166.914 presenze), What’s Your Emergency? 3 (134.270 presenze), L'era glaciale - In rotta di collisione (143.509 presenze), Pets - Vita da animali (110.039 presenze), Angry Birds - Il film (104.438 presenze), Trolls (89.117 spettatori), Suicide Squad (86.841 spettatori), Oh, No! Oh, Yes! (85.780 spettatori) e Deadpool (68.955 spettatori).

