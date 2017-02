Gérard Corbiau prepara Sauver Mozart

di Aurore Engelen

20/02/2017 - Il film, prodotto da Saga Film, Deal Productions e Eclypse Filmpartner, è stato presentato da Atlas International Film all’European Film Market di Berlino

Sauver Mozart, il prossimo film del regista belga Gérard Corbiau, è la cronaca di un attentato musicale. La storia si svolge a Salisburgo, nel 1939. La città di Mozart diventa la capitale culturale e musicale del Reich. Otto Steiner trascorre i suoi giorni in una casa di riposo, mentre fuori la Storia mostra i denti. Austriaco, ebreo (un po’), solo (completamente), Otto ama soltanto la musica. La tubercolosi lo rode quanto l’umiliazione di essere malato, e lo spinge ai margini del mondo. Un mondo dissonante al suo orecchio di musicista. Allora escogita un piano: e se uccidesse il direttore della casa di cura? E se, già che c’è, uccidesse anche Hitler? E se non restasse niente da salvare, se non Mozart?

Scritta da Andrée Corbiau e adattata dal libro di Raphaël Jerusalmy pubblicato da Actes Sud, Sauver Mozart è una sceneggiatura dove la musica ha un ruolo fondamentale. Gérard Corbiau ha ampiamente dimostrato in passato la sua arte nel trasporre sul grande schermo la magia della musica classica, in Le Maître de Musique, Farinelli e Le Roi danse. Per due volte, ha rappresentato il Belgio nella corsa per l'Oscar del Miglior film in lingua straniera, con Le Maître de Musique (1987), poi con Farinelli (1995), che ha ottenuto il Golden Globe del Miglior film in lingua straniera.

Questa dramedy è una coproduzione tra Saga Film (Belgio), Deal Productions (Lussemburgo) e Eclypse Filmpartner (Austria). Saga Film aveva già prodotto Waterloo: au coeur de la bataille, una ricostruzione eccezionale della celebra battaglia realizzata in 3D da Gérard Corbiau in occasione del bicentenario. Saga ha prodotto di recente Mirage d'Amour di Hubert Toint, e coprodotto Je suis un soldat di Laurent Larivière. Atlas International Film ha lanciato le vendite internazionali del film al recente European Film Market di Berlino.

Sauvez Mozart ha ricevuto il sostegno allo sviluppo di Europa Creativa MEDIA, e le riprese cominceranno nell’autunno del 2017.

(Tradotto dal francese)