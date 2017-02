Eric Altmayer e Nicolas Altmayer, migliori produttori dell’anno

di Fabien Lemercier

21/02/2017 - Il duo di Mandarin Cinéma si aggiudica il Premio Daniel Toscan du Plantier per un 2016 segnato in particolar modo da Frantz e Chocolat

Eric e Nicolas Altmayer che dirigono la società parigina Mandarin Cinéma si sono aggiudicati il 10° Premio Daniel Toscan du Plantier assegnato dall’Accademia delle arti e tecniche del cinema e destinato ai migliori produttori del 2016. Il duo succede a Pascal Caucheteux e Grégoire Sorlat (Why Not), che hanno vinto l’anno scorso.

I fratelli Altmayer hanno fondato Mandarin Cinéma nel 1995 e hanno prodotto una sessantina di lungometraggi (tra cui i due OSS17 di Michel Hazanavicius e Saint Laurent di Bertrand Bonello). L'anno scorso, sei loro produzioni sono state lanciate nelle sale: Frantz di François Ozon (presentato in competizione a Venezia e 612 000 entrate in Francia), Les Innocentes di Anne Fontaine (svelato al Sundance e 702 000 spettatori in Francia), Chocolat di Roschdy Zem (1,92 milioni di entrate), Brice 3 di James Huth (1,94 milioni), Pattaya di Franck Gastambide (1,94 milioni) e Cigarettes et chocolat chaud di Sophie Reine (153 000).

Ricordiamo che Mandarin si prepara a lanciare sugli schermi Patients di Grands Corps Malade e Mehdi Idir (distribuzione Gaumont il 1° marzo) e le commedie Bienvenue au Gondwana di Mamane (il 12 aprile - Wild Bunch Distribution) e Jour J. di Reem Kherici (il 26 aprile via Gaumont). E in produzione spicca L'amant double di François Ozon (articolo - con Marina Vacth, Jérémie Renier e Jacqueline Bisset nel cast) che sarà il sesto lungometraggio consecutivo del cineasta con Mandarin.

