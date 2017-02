Al via le riprese di Robin Hood: Origins in Croazia

di Vladan Petkovic

21/02/2017 - La produzione di Hollywood arriva nel bel mezzo delle polemiche sulle dimissioni di Hrvoje Hribar dall'HAVC

Le riprese di Robin Hood: Origins della Lionsgate sono iniziate lunedì a Dubrovnik, come annunciato dal fornitore di servizi locale Pakt Media in un comunicato stampa. La più grande produzione internazionale a girare nel Paese finora, con Taron Egerton, Jamie Foxx e Ben Mendelsohn, arriva nel bel mezzo della polemica in merito alle dimissioni di Hrvoje Hribar dalla carica di direttore del Centro Audiovisivo Croato (HAVC - vedi news).

Alla conferenza stampa di sabato a Dubrovnik, il regista di Robin Hood: Origins Otto Bathurst e il line producer E Bennett Walsh sono stati raggiunti dai funzionari del governo guidati dalla Ministra della Cultura Nina Obuljen Koržinek, che ha assicurato ai presenti che sarebbe stato fornito sostegno alle produzioni in arrivo, confermando la decisione del Ministero di rafforzare ulteriormente il programma di incentivi di produzione cinematografica della Croazia e la sua reputazione di centro d'eccellenza nella fornitura di servizi di produzione cinematografica.

Dopo le dimissioni di Hribar, sono aumentate le preoccupazioni che il programma di sconti fiscali possa essere in pericolo. Fin dall'insediamento del precedente Ministro della Cultura, Zlatko Hasanbegović, nel febbraio 2016, i rimborsi avevano cominciato a subire ritardi, e la spesa totale ammissibile, su cui viene calcolato lo sconto, è scesa da €23.5 milioni nel 2015 a circa €8.4 milioni nel 2016, ha detto Hribar a The Hollywood Reporter.

Fin dalla sua introduzione nel 2012, il sistema di sconti fiscali croato del 20% ha attirato progetti internazionali che vanno dalle co-produzioni europee di fascia media a Il trono di spade e Star Wars episodio VIII, ognuna delle quali ha speso €43,3 milioni su servizi e prodotti nel Paese.

Robin Hood: Origins sarà girato in Croazia fino al 10 marzo, iniziando da Dubrovnik per poi spostarsi in Istria. Le case di produzione coinvolte sono Appian Way, Lionsgate, Safehouse Pictures e Thunder Road Pictures.

