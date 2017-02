Iram Haq gira un film su com'è stata rapita dai suoi stessi genitori

di Jorn Rossing Jensen

21/02/2017 - Attualmente in fase di produzione in Svezia, What Will People Say - secondo film della Haq - non ha lieto fine, "poiché il divario tra le due culture rimane assai ampio"

"Quando avevo 14 anni, sono stata rapita dai miei stessi genitori e costretta a vivere per un anno e mezzo in Pakistan. Ho aspettato di sentirmi pronta come regista e come persona, per raccontare questa storia in modo saggio e ragionevole - senza cioè far in modo che la ragazza appaia semplicemente come vittima e i genitori come colpevoli. Ho voluto realizzare questo film come una storia d'amore impossibile tra due genitori e la loro figlia - senza lieto fine, poiché il divario tra le due culture rimane molto ampio", dice l'attrice-sceneggiatrice-regista norvegese-pakistana Iram Haq.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

"What Will People Say è il mio film più personale finora", aggiunge la Haq, che ha iniziato le riprese per il suo secondo film a Göteborg, in Svezia, per poi spostarsi in Norvegia, India e Germania. Come la sua pluripremiata opera prima, I Am Yours (2013), sarà prodotto da Maria Ekerhovd di Mer Film, stavolta con Lizette Jonjic e Madeleine Ekman di Zentropa Sweden, il centro cinematografico regionale svedese Film Väst e la tedesca Rohfilm.

Sceneggiato dalla stessa Haq, il film narra della quindicenne Nisha, che vive una doppia vita con i suoi genitori in Norvegia. A casa, segue le tradizioni e i valori del Pakistan, ma fuori vive come qualsiasi altro adolescente norvegese. Un giorno, il padre di Nisha la trova a letto con il suo fidanzato - pieni di rabbia e di vergogna, i suoi genitori la riportano a casa in Pakistan. "È un film bello e poetico, ma la brutalità con cui deve convivere è comunque un punto focale della storia", ha spiegato la Haq.

Con protagonisti Maria Estanegzai, Adil Hussain e Ekavali Khanna, What Will People Say uscirà in patria tramite Mer Filmdistribusjon, mentre la tedesca Beta Cinema gestisce le vendite internazionali.

Formatasi alla Scuola di Comunicazione Westerdals in Norvegia, la Haq è stata selezionata per la competizione di Venezia nel 2004 con il suo cortometraggio Old Faithful; il suo I Am Yours, su una madre single norvegese-pakistana a Oslo, ha vinto l'NDR Film Prize ai Nordic Film Days di Lubecca.

(Tradotto dall'inglese)