Mikaël Buch gira Simon et Théodore

21/02/2017 - Nel cast, Félix Moati, Nils Othenin-Girard, Mélanie Bernier, Audrey Lamy e Philippe Rebbot. Una produzione Mona Films venduta da Be For Film

Sono cominciate la settimana scorsa nella regione Centro-Valle della Loira le riprese di Simon et Théodore, secondo lungometraggio di Mikaël Buch dopo Let My People Go! (2011). Nel cast di questa commedia drammatica figurano Félix Moati (nominato ai César 2013 e 2016 della migior promessa per Télé gaucho e A trois on y va , e che vedremo nel secondo semestre in Gaspard va au mariage e in Cherchez la femme!), il giovane Nils Othenin-Girard, Mélanie Bernier (Populaire , Les Gamins ), Audrey Lamy (nominata al César 2011 della miglior promessa per Tout ce qui brille ), Philippe Rebbot (visto in Mariage à Mendoza e ammirato di recente in L’effetto acquatico ) e Jean-Charles Clichet (apprezzato in Les malheurs de Sophie e reduce dal set di K.O.).

Scritta da Mikaël Buch e Maud Ameline (nominata al César 2013 della miglior sceneggiatura originale per Camille redouble ), la sceneggiatura è incentrata su Simon Weiser che presto diventerà padre. Ma come potrà questo giovane uomo, volubile e ferito, occuparsi di un bambino quando non riesce neanche a prendersi cura di se stesso? L’incontro con Théodore, adolescente scorbutico che non ha mai conosciuto suo padre, porta Simon a interrogarsi sulla sua paternità imminente. Il tempo di una notte, questi due ribelli si imbarcheranno in un viaggio esistenziale, comico e toccante.

Prodotto da Géraldine Michelot per Mona Films, Simon et Théodore è stat preacquistato da Ciné+ e beneficia del sostegno dell’anticipo sugli incassi del CNC, di Ciclic (regione Centre-Centro-Valle della Loira) e della Sofica La banque postale Image 10. Le sei settimane di riprese sono programmate dal 13 febbraio al 24 marzo a Orléans, Bourges e Parigi. La distribuzione in Francia sarà guidata da Rezo Films e le vendite internazionali da Be For Films.

Ricordiamo che prima di mettersi in proprio creando Mona Films, Géraldine Michelot ha lavorato presso Les Films Pelléas dove ha prodotto il primo lungometraggio di Mikaël Buch, ma anche Versailles di Pierre Schoeller, Mon frère se marie di Jean-Stéphane Bron, Voici venu le temps di Alain Guiraudie, e ancora Incontri d’amore e Un homme, un vrai di Jean-Marie e Arnaud Larrieu.

