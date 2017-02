La casa di produzione Eddie Saeta, di Luís Miñarro, torna in ballo

di Alfonso Rivera

21/02/2017 - La compagnia spagnola produce Los indeseados ¡Europa!, le cui riprese sono in corso in location catalane, francesi e italiane, sotto la direzione di Fabrizio Ferraro

Le cittadine di confine di Portbou e La Vajol, quella francese di Banyuls, Barcellona e Roma sono i luoghi dove sono in corso le riprese di Los indeseados ¡Europa!, diretto dall’italiano Fabrizio Ferraro (Quattro notti di uno straniero) e che segna il ritorno in attività della casa di produzione spagnola Eddie Saeta, capitanata dall’inossidabile Lluís Miñarro, il cui ultimo film è stato Stella cadente , diretto dallo stesso produttore e con protagonista Álex Brendemühl. Una bella notizia, dunque, per il cinema europeo più audace, d'autore e indipendente.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il musicista e attore baleare Pau Riba accompagnato dall’attrice di Lisbona Catarina Wallenstein sono i protagonisti di questo film, che ricrea gli eventi occorsi nella Líster Route, una ferita aperta nella storia: tra il febbraio del 1939 e settembre 1940, al confine tra Spagna e Francia, si incrociano i cammini di un soldato repubblicano spagnolo, due miliziani delle brigate internazionali e il filosofo/scrittore Walter Benjamin. La loro marcia verso la libertà è una metafora dell’opposizione al declino dei valori democratici e alla crisi d'identità che affliggono l'Europa di oggi.

Euplemio Macri, Marco Teti, Bruno Duchêne e Vincenç Altaió completano il cast di Los indeseados ¡Europa!, della cui direzione artistica si occupa Sebastián Vogler (La muerte de Luis XIV ). Lluís Miñarro assicura che il film è "una metafora del presente di un vecchio continente che non sembra in grado di definire la sua essenza culturale e produttiva. Per questo, la trama riflette sul primo grande esodo dopo la Guerra Civile spagnola: la ritirata repubblicana, il cui equivalente oggi è la crisi migratoria".

Los indeseados ¡Europa! è una produzione di Passepartout A.R.L. e Eddie Saeta S.A., che conta sulla collabrazione di RAI Cinema e del MiBACT italiano.

(Tradotto dallo spagnolo)