Il FIFDH di Ginevra annuncia una programmazione sorprendente che spinge ad agire

di Muriel Del Don

23/02/2017 - Il festival festeggia quest’anno quindici anni con una programmazione di alto livello: 300 invitati di 62 paesi e 134 avvenimenti

Il FIFDH (Festival del film e forum internazionale sui diritti umani di Ginevra) (10-19 marzo) è diventato in quindici anni l’avvenimento più importante per il cinema e i diritti umani attraverso il mondo. Grazie al sostegno di 126 partner la programmazione sarà anche quest’anno ricca e variata: proiezioni, dibattiti, conferenze, lectures, teatro, musica, arti plastiche e fotografia in 45 luoghi della grande Ginevra, Losanna, Orbe, Bienne e nella Vallée de Joux.

Un’occasione unica per riflettere sulla nostra società e sulle sue innumerevoli contraddizioni. “La programmazione del festival e del suo Forum è stata pensata per sorprendere e interrogare. E per dare voglia di agire. Uno spirito di libertà e resistenza anima questo 15esimo compleanno” dichiara la direttrice del festival Isabelle Gattiker.

Quest’anno è particolarmente atteso Syria’s Disappeared: The Case Against Assad di Sara Afshar e Nicola Cutcher, presentato in prima mondiale da Channel 4 e prodotto da Callum MacRae. La Siria sarà anche al centro del documentario shock Silent War (presentato in prima mondiale) della giornalista Manon Loizeau. Da non perdere il documentario avvenimento Ghost Hunting di Raed Andoni, premio per il miglior documentario alla Berlinale, prodotto dal regista stesso insieme a Nicolas Wadimoff e Palmyre Badinier. Per quanto riguarda la selezione ufficiale ritroviamo due film nominati agli Oscar: I Am Not Your Negro di Raoul Peck, premio del pubblico per un documentario nella sezione Panorama della Berlinale e Moonlight di Barry Jenkins. Selezionati anche l’ultimo film di Aki Kaurismäki The Other Side of Hope , Mimosas di Olivier Laxe, Nocturama di Bertrand Bonello e 7 Minutes di Michele Placido. Un festival necessario.