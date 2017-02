Helena Bergström prepara una "storia d'amore mozzafiato"

di Jorn Rossing Jensen

23/02/2017 - "Avere il coraggio di lasciar andare e alla fine vincere tutto riassume la speranza e l'amore per me", dice l'attrice-regista svedese del film, che non ha ancora un titolo inglese

Che fottuto circo è la traduzione letterale del nuovo film della regista svedese Helena Bergström, che non ha ancora ricevuto un titolo ufficiale inglese, ma ha tuttavia iniziato le riprese a Ulricehamn, nei pressi del centro cinematografico regionale svedese Film Väst, che sta co-producendo il progetto realizzato da Colin Nutley e Mikael Bergkvist per Sweetwater Production, con SF Studios, TV4, Nordsvensk Filmunderhållning, Nouvago Capital e Succéfilm.

"Volevo fare una storia d'amore mozzafiato che commuova, coinvolga e diverta il pubblico. Il film racconterà i contrasti tra una vita austera e strutturata, e una vita un po' caotica, ma ricca di amicizia e amore. Avere il coraggio di lasciar andare e alla fine vincere tutto riassume la speranza e l'amore per me", ha spiegato la Bergström, che ha anche sceneggiato la tragicommedia.

La vita di Hugo è a un punto morto da quando ha perso l'amore della sua vita un anno prima. Un giorno ha un incidente in bicicletta, cade a terra, perde conoscenza e si risveglia in un luogo insolito: in un carrozzone da circo. Appartiene al direttore del circo ed apre un nuovo mondo ad Hugo, con personaggi ben oltre la sua immaginazione: un cuoco che non sa cucinare; un clown arrabbiato e poco divertente; e la bella e misteriosa Anna - ma quale segreto nasconde?

Con protagonisti Molly Nutley, Gustav Lindh, Evin Ahmad, Aliette Opheim, Johan Widerberg, Tomas von Brömssen e Vanna Rosenberg, il film sarà pronto per l'uscita nell'autunno 2017, tramite SF Studios. "Un inizio fantastico per un anno cinematografico entusiasmante", ha detto Mikael Fellenius, CEO di Film Väst, che ora festeggia il suo 25° anniversario, dopo aver co-prodotto oltre 1000 lungometraggi svedesi e internazionali.

Recentemente, l'attrice-regista svedese ha diretto il blockbuster locale del 2015 A Holy Mess , che ha totalizzato 599.211 presenze, diventando il film svedese più popolare dell'anno. È stato inoltre prodotto da suo marito, il regista-produttore Colin Nutley, la cui Sweetwater ha prodotto 17 film - nove di essi hanno raggiunto il primo posto in classifica. I film della coppia sono stati visti al cinema da più di otto milioni di svedesi.

(Tradotto dall'inglese)