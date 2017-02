Il fenomeno Philippe Lacheau

di Fabien Lemercier

23/02/2017 - L'attora si gode il debutto folgorante di Alibi.com, che ha diretto da solo, e reciterà in Christ(off)

In un panorama attuale che vede gli attori nazionali fare scintille al box-office francese, Philippe Lacheau s'impone indiscutibilmente come una delle più grandi rivelazioni di questi ultimi anni. Portabandiera di una comicità un po’ folle, co-regista con Nicolas Benamou dei grossi successi Babysitting (2,35 milioni di entrate nel 2013 - di cui aveva scritto da solo la sceneggiatura) e Babysitting 2 (3,2 milioni di spettatori a fine 2015 - inizio 2016, su una sceneggiatura che aveva co-firmato con Benamou, Julien Arruti e Pierre Dudan), due film in cui figurava anche fra gli interpreti principali, Philippe Lacheau è passato da solo dietro la macchina da presa (restando anche davanti) per il suo terzo lungometraggio da regista, Alibi.com , che ha debuttato con 1,12 milioni di entrate nella prima settimana (distribuzione: StudioCanal). Il film, di cui ha nuovamente scritto la sceneggiatura con Pierre Dudan e Julien Arruti, racconta le disavventure di un’impresa che crea ogni genere di alibi, ossia stratagemmi utili per coprire i propri clienti, fino al giorno in cui l’incontro con una bella bionda non complicherà le cose... Questa produzione Fechner Films, interpretata anche da Julien Arruti, Tarek Boudali, Elodie Fontan, Didier Bourdon e Nathalie Baye, è venduta nel mondo da TF1 Studio.

A marzo e aprile, Philippe Lacheau reciterà in Christ(off) che sarà diretto da Pierre Dudan. Nei panni del protagonista, sarà affiancato stavolta dall’astro nascente Ahmed Sylla (attualmente nelle sale in L’Ascension che ha totalizzato più di 900 000 entrate in quattro settimane), Bernard Le Coq, Jarry e nuovamente Julien Arruti e Élodie Fontan. Scritta dal regista con Sophie Depooter, Julien Arruti e Philippe Lacheau da un’idea originale di Fanny Desmares, la sceneggiatura si articola attorno a un concetto semplice: "E’ il Cristo, ma lui non lo sa…". Prodotto da Alexandra Fechner per Fechner Films, questa commedia sarà distribuita da Pathé.

Da notare infine che Philippe Lacheau ha recitato la scorsa estate in Epouse-moi mon pote (già Mariage (blanc) pour tous), primo lungometraggio del regista Tarek Boudali (che ha anche scritto la sceneggiatura e ne è l’interprete principale con Lacheau). Questa produzione Axel Films è coprodotta da M6 Films e da StudioCanal, che distribuirà il film in Francia e lo vende nel mondo.

(Tradotto dal francese)