True Colours all'EFM vende L'ora legale, Un bacio e Monolith

di Camillo De Marco

23/02/2017 - BERLIN 2017 : Grande interesse per la line up della società di vendite internazionali italiana. Venduti anche Ride, Fortunata e Il ragazzo invisibile 2

È nata da poco più di un anno ma True Colours sta dimostrando di essere un punto di riferimento italiano piuttosto importante nel mercato internazionale. La sua line up ha suscitato interesse all'European Film Market, dove sono stati chiusi alcuni accordi e aperte trattative per la commedia L'ora legale di Salvatore Ficarra & Valentino Picone, grande successo al box office italiano e apprezzaro dalla critica; la commedia adolescienziale Un bacio di Ivan Cotroneo e Monolith di Ivan Silvestrini, thriller girato in lingua inglese nel deserto dello Utah.

L'ora legale è stato acquistato per la distribuzione in America Latina da Sun Distribution, per la Cina da Hy Media, per la Grecia da Seven Films e per la Bulgaria da Film Vision, mentre sono in corso trattative per Germania, Spagna e Medio Oriente. Grande attenzione anche per i diritti di remake del film, anch'essi gestiti da True Colours.

Ottimi risultati anche per Un bacio, caso cinematografico in Italia per il lavoro fatto con le scuole: oltre 50.000 studenti hanno visto il film al cinema confrontandosi con il regista e con gli insegnanti sul tema attualissimo del bullismo. Il film di Cotroneo all'EFM è stato venduto in Giappone (Japan Italy Films) e Portogallo (Il Sorpasso). Un bacio era già stato veduto per la distribuzione in territori importanti come Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Germania. "Tutte le volte che ho accompagnato il film all'estero e ho partecipato a incontri e discussion con adulti e ragazzi - dichiara Ivan Cotroneo nel dopo-Berlinale - ho toccato con mano come il racconto del film, e il tema del bullismo, siano sentiti come attuali e urgenti nei diversi paesi in cui il film è arrivato".

Monolith, presentato in anteprima mondiale al prestigioso Horror Channel FrightFest di Londra, è stato acquisito per la distribuzione in Cina da Hy Media e in India da Barbarian Entertainment. Salgono così a quota 17 i territori in cui il film è stato venduto.

Grande curiosità anche per Ride, il thriller/horror in lingua inglese sugli sport estremi girato interamente con telecamere GoPro, sceneggiato e prodotto insieme a Lucky Red da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (registi del fortunato Mine) e altri due titoli prodotti da Indigo Film: Fortunata, il nuovo film di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi e Hanna Schygulla; Il ragazzo invisibile 2, del premio Oscar Gabriele Salvatores, con Ludovico Girardello, Ksenia Rappoport, Galatea Bellugi, Ivan Franek e Valeria Golino.