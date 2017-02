Gerard Depardieu in Solo se vive una vez

di Alfonso Rivera

24/02/2017 - La star francese è stato l’ultimo acquisto di questa commedia d’azione diretta da Federico Cueva, in fase di post-produzione

Nell’ultimo trimestre del 2016 si sono svolte le riprese, in Argentina, di Solo se vive una vez, esordio alla regia di Federico Cueva, finora coordinatore stunt e supervisore di squadre specializzate in film di Hollywood e oltreoceano, come Il segreto dei suoi occhi e Mi gran noche . L’attore francese Gerard Depardieu si è aggiunto a un cast internazionale composto da Hugo Silva, Carlos Areces, Peter Lanzani, Santiago Segura,Arancha Martí, Luis Brandoni, Pablo Rago, Darío Lopilato e Eugenia Suárez.

La sceneggiatura del film racconta la storia di Leo (Lanzani), un truffatore che dovrà assumere un’altra identità per sfuggire ai sanguinari Duges (Depardieu), López (Segura) e Harken (Silva). Per Cueva: “Un film come questo è qualcosa di unico nei nostri paesi. Una commedia d'azione che combina scene ad alto rischio con un gran senso dell'umorismo e del romanticismo. Siamo certi che rimarrete sorpresi dalla sfida di questo progetto che, inoltre, riunisce un cast di attori fantastici".

Solo se vive una vez è prodotto da Bowfinger International Pictures e MyS Producción in associazione con Quexito Films, A Contracorriente Films, Telefe, Cindy Teperman, Benteveo Producciones Audiovisuales, DK Group, DirecTv, e conta sulla partecipazione dell’ICAA, RTVE e Movistar+. Il film sarà distribuito in tutta l’America Latina da Buena Vista e in Spagna da A Contracorriente Films, e la sua prima mondiale sarà a luglio 2017.

La squadra tecnica include alcuni tra i professionisti più stimati di entrambi i paesi, come il direttore della fotografia Guillermo Nieto (Elefante blanco , Carancho ) e la direttrice artistica Graciela Oderigo (I diari della motocicletta , On the Road ), così come Ferrán Piquer e la squadra di effetti visivi, con sede a Madrid, di Free Your Mind (Perfect Day ).

(Tradotto dallo spagnolo)