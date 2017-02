Ultimo ciak per Mes Provinciales di Jean-Paul Civeyrac

di Fabien Lemercier

24/02/2017 - Nel cast, Andranic Manet, Gonzague Van Bervesseles, Corentin Fila, Jenna Thiam e Sophie Verbeeck. Una produzione Moby Dick Films

Ultimo ciak domani nella regione parigina per il 9° lungometraggio di Jean-Paul Civeyrac: Mes Provinciales. Rivelatosi a Venezia nel 1996 con Ni d’Eve ni d’Adam, selezionato al Forum della Berlinale 2002 con due film (Fantômes e Le doux amour des hommes), a Locarno nel 2003 con Toutes ces belles promesses (anche vincitore del Premio Jean Vigo), a Toronto nel 2005 con A travers la forêt e alla Quinzaine des réalisateurs 2010 con Des filles en noir , il cineasta ha riunito stavolta un cast ricco di giovani talenti: Andranic Manet (visto in Riparare i viventi ), Gonzague Van Bervesseles (che si è fatto le ossa in teatro), Corentin Fila (nominato al César e al Lumière 2017 della miglior promessa per Quando hai 17 anni ), Jenna Thiam (L'indomptée , L'année prochaine ) e Sophie Verbeeck (nominata al Lumière 2016 della miglior promessa per A trois on y va ). Nel cast, anche Nicolas Bouchaud (La belle vie ), Diane Rouxel (nominata al César 2016 della miglior promessa per A testa alta ), Charlotte Van Bervesseles e Valentine Catzeflis.

Scritta dal regista, la sceneggiatura è incentrata su Étienne che va a Parigi per studiare cinema all’università. Lì incontra Mathias e Jean-Noël che hanno la sua stessa passione. Ma l’anno che passa scuoterà le loro aspirazioni, mettendoli di fronte a prove di amicizia, amorose e artistiche che non si sarebbero mai aspettati…

Prodotto in delegato da Frédéric Niedermayer per Moby Dick Films, Mes Provinciales è coprodotto da ARP Sélection (che guiderà la distribuzione in Francia) ed è sostenuto dalla Sofica Arte Cofinova. Le riprese, cominciate il 10 gennaio, si sono svolte interamente a Parigi e nella regione parigina.

Ricordiamo che Moby Dick Films ha prodotto gli otto lungometraggi diretti da Emmanuel Mouret e che la società parigina sta preparando anche il prossimo film del cineasta, Mademoiselle de Joncquières, che sarà coprodotto da Arte France Cinéma e le cui riprese dovrebbero cominciare nel secondo semestre.

(Tradotto dal francese)