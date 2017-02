Il Greek Film Center supporta i nuovi registi

di Vassilis Economou

24/02/2017 - Il GFC ha approvato il finanziamento di film di registi emergenti e di progetti low budget

Il Greek Film Center (GFC) ha pubblicato i risultati dei suoi primi due programmi di finanziamento per il 2017, che coprono i film presentati nel periodo tra la fine del 2015 e il 2016.

Tre progetti sono stati selezionati tra i sette presentati per il programma New Directors (riservato a opere prime e seconde) e due sono stati scelti tra i sei presentati per il programma Low Budget. L'importo totale del sostegno concesso è pari a €260.000 e €51.000, rispettivamente. Inoltre, il centro ha annunciato che fonderà i periodi di presentazione dei progetti per entrambi i programmi. Dal mese di agosto 2016, il GFC ha pre-stanziato fondi per un totale di circa €3,5 milioni; per ulteriori informazioni sui programmi di finanziamento precedenti, leggi la news.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

I progetti New Directors sono Dryad di Minos Nikolakakis (produttore: Minos Nikolakakis), The River di Haris Raftogiannis (Eleni Kossyfidou/Blackbird Production) e In the Strange Pursuit of Laura Durand di Dimitris Bavellas (Petropoulou - Yannopoulou).

I progetti Low Budget sono 29 Iliovasilemata Sto Faliro di Lena Voudouri (produttore: Lena Voudouri) e Lugat - O Isteros Fovos di Vassilis Xydis, per la riscrittura della sceneggiatura.

(Tradotto dall'inglese)