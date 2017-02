Riprese a marzo per Nato a Casal di Principe

di Vittoria Scarpa

24/02/2017 - Il film, tratto dall’omonimo libro che racconta la misteriosa scomparsa di Paolo Letizia, sarà diretto da Bruno Oliviero e avrà per protagonisti Donatella Finocchiaro e Massimiliano Gallo

Cominceranno il 4 marzo le riprese di Nato a Casal di Principe, il film tratto dall’omonimo libro scritto da Amedeo Letizia insieme alla giornalista Paola Zanuttini (pubblicato nel 2012 da Minimum Fax) e che racconta la vicenda di Paolo Letizia, fratello di Amedeo, rapito nel 1989 in circostanze misteriose e mai più ritrovato. Il film sarà diretto da Bruno Oliviero (La variabile umana ) e avrà per protagonisti Donatella Finocchiaro (Terraferma , Marina ), Massimiliano Gallo (Perez , Per amor vostro ) e Alessio Lapice (visto in varie fiction tv e in Gomorra 2).

Sceneggiato da Maurizio Braucci (che ha firmato, fra gli altri, Anime nere , L’intervallo e Gomorra ) e Massimiliano Virgilio, Nato a Casal di Principe è una storia di ragazzi a contatto con la criminalità, che affrontano una realtà molto più grande di loro, un racconto sospeso tra il bene e il male, denso di risvolti sociali e di denuncia, ma anche una storia universale di grande umanità e amore.

“Sarà un film sull'importanza di saper scegliere da che parte stare, per far capire agli adolescenti di oggi quanto sia importante saper dire no, al momento giusto”, dichiara Amedeo Letizia, ex attore (era fra gli interpreti della fiction generazionale I ragazzi del muretto) e oggi produttore cinematografico, originario di Casal di Principe, paese tristemente noto per essere il centro indiscusso della camorra casertana. “I ragazzi di Casale, ma non solo di Casale, sempre in bilico fra legalità e illegalità, e irretiti da falsi miti, si ritrovano spesso a fare scelte sbagliate. Ma devono sapere che una volta entrati in un certo mondo non si torna indietro”.

Nato a Casal di Principe è una produzione Cinemusa con Rai Cinema ed è prodotto da Amedeo Letizia con Mariella Li Sacchi. Le riprese dureranno 6 settimane e si svolgeranno tra Casal di Principe, San Cipriano D'Aversa, Villa di Briano, Castel Volturno, Casapesenna, Roma e Barcellona.