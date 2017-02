Film and Music Entertainment rivela una lista di produzione di 12 film

di Naman Ramachandran

24/02/2017 - Le nuove pellicole comprendono Dede, Elvis Walks Home e The Dream Girl

La casa di produzione londinese Film and Music Entertainment (F&ME) ha ampliato la propria lista di produzione attiva 2016/2017 a 12 film. L'elenco 2016 comprendeva il film d'apertura di Göteborg e vincitore del Premio FIPRESCI Tom of Finland di Dome Karukoski, prodotto da Helsinki Filmi e dai co-produttori Anagram Väst, Fridthjof Film e Neutrinos Productions, in collaborazione con F&ME, con Protagonist alle vendite internazionali; il film della competizione degli Hivos di Rotterdam Light Thereafter di Konstantin Bojanov, co-produzione tra F&ME, Multfilm e Left Field, venduta all'estero da Latido Film Sales; e Return to Montauk di Volker Schlöndorff (venduto all'estero da Gaumont), prodotto da Ziegler Film in co-produzione con Savage e Pyramide, con F&ME (Irlanda) in qualità di co-produttore minoritario, che è stato presentato in competizione alla Berlinale.

Dede di Mariam Khatchvani sta ultimando la post-produzione, ed è una co-produzione tra 20 Steps, MP Film Production e JaJa Film Productions, sviluppato al Sundance Lab e al Fabrique des Cinémas du Monde, e sostenuto dal Doha Film Institute e dal Georgian National Film Centre. Il progetto era nella selezione Works-in-Progress al Festival del Cinema Europeo di Les Arcs ed è attualmente alla ricerca di un festival. Le vendite sono affidate a Wide.

Elvis Walks Home di Fatmir Koçi della F&ME (Irlanda), sviluppato con il supporto dell'Arts Council of Wales e del programma MEDIA di Europa Creativa, con finanziamenti dell'Albanian Film Centre e private equity del Regno Unito e dell'Albania, è in fase di montaggio. Dopo Imagine (2013), F&ME ha nuovamente collaborato con Andrzej Jakimowski a Once Upon a Time in November (titolo provvisorio), con Wide alla gestione delle vendite. F&ME si è inoltre unito come produttore esecutivo del film tratto dalla premiata sceneggiatura di Bodo Kox The Man With the Magic Box, prodotto da Iza Igel e Roman Jarosz per Alter Ego.

Tra i film previsti per il 2017 troviamo The Dream Girl di Maurizio Braucci, che sarà girato a settembre 2017 come co-produzione britannico-irlandese. I servizi di post-produzione saranno di Windmill Lane, e il film beneficerà del credito d'imposta di Section 481. F&ME sta lavorando con i commercialisti di Grant Thornton in Irlanda per accedere al credito d'imposta.

La società è anche coinvolta in The Disciple di Ivan Ostrochovsky, e nel terzo episodio della saga Streetkids United. How to Sell a War di Rudolph Herzog ha quasi completato i finanziamenti e dovrebbe iniziare le riprese in Georgia nella tarda primavera/inizio estate.

Il vice-direttore di F&ME Mike Downey ha detto: "Lavoriamo per fare cinema mondiale, motivo per cui negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato una fitta rete di collaborazioni bilaterali di reciproca co-produzione. In questo modo, facciamo sì che film come Lost in Karastan e The President vengano girati in posti come la Georgia, e poi torniamo e partecipiamo a film locali realizzati da talenti locali, come Dede, attualmente in fase di produzione. Allo stesso modo, faremo girare lì il film d'esordio di Rudolph Herzog la prossima estate. Due anni fa abbiamo istituito F&ME Irlanda e ora stiamo iniziando a vedere i benefici di quella mossa pre-Brexit".

