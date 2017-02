Il César del miglior film va a Elle

di Fabien Lemercier

24/02/2017 - La pellicola di Paul Verhoeven si aggiudica il titolo più importante. Isabelle Huppert e Gaspard Ulliel proclamati migliori interpreti

Proclamato miglior film francese del 2016 alla cerimonia dei César 2017, Elle di Paul Verhoeven, che ha regalato a Isabelle Huppert il secondo César della miglior attrice della sua carriera, ha confermato i pronostici ma anche lo spirito di apertura, esente da sciovinismo, dei professionisti del cinema francese. L’olandese raggiunge così nella lista dei 42 registi vincitori di questo riconoscimento Michael Haneke, Abderrahmane Sissako, Denys Arcand, Bob Swaim e Joseph Losey.

Questo stesso spirito che non guarda al passaporto degli artisti è valso tre César a E’ solo la fine del mondo di Xavier Dolan, con il primo titolo di miglior interprete conquistato da Gaspard Ulliel e due ricompense ritirate personalmente dal cineasta canadese, consacrato miglior regista e (con sua grande sorpresa) miglior montatore.

In un palmarès in cui nessun film domina in particolar modo sugli altri figura anche Divines di Houda Benyamina che realizza una tripletta con il César della miglior opera prima, del miglior ruolo secondario femminile (Déborah Lukumuena) e della miglior promessa femminile (Oulaya Amamra). Oltre a Elle, solo altri due film hanno raddoppiato: La mia vita di zucchina dello svizzero Claude Barras (consacrato miglior film d'animazione e vincitore nella categoria miglior adattamento grazie a Céline Sciamma) e Chocolat di Roschdy Zem (miglior ruolo secondario maschile per lo svizzero James Thierrée e miglior scenografia per Jérémie D. Lignol). Inoltre, in linea con questa edizione particolarmente transnazionale, il César della miglior promessa maschile è andato al franco-canadese Niels Schneider per Diamant noir .

Il grande perdente della serata è stato Frantz di François Ozon che ha ricevuto un solo César (per il direttore della fotografia Pascal Marti) su 11 nomination, mentre Ma Loute di Bruno Dumont (9 nomination), Mal de pierres di Nicole Garcia (8), Victoria di Justine Triet (5) e Les Innocentes di Anne Fontaine (4) se ne sono andati a mani vuote.

Da notare infine la nota di resistenza della vittoria nella categoria del miglior film straniero di Io, Daniel Blake dell’inglese Ken Loach e dei discorsi politicamente impegnati (ciascuno sulla congiuntura del proprio paese) di François Ruffin (César del miglior film documentario per Merci Patron! ) e della star americana George Clooney (César d'onore).

Il palmarès:

Miglior film

Elle - Paul Verhoeven

Miglior attrice

Isabelle Huppert - Elle

Miglior attore

Gaspar Ulliel - E’ solo la fine del mondo

Miglior regia

Xavier Dolan - E’ solo la fine del mondo

Miglior sceneggiatura originale

Solveig Anspach, Jean-Luc Gaget - L'effetto acquatico

Miglior adattamento

Céline Sciamma - La mia vita di zucchina

Miglior attrice secondaria

Déborah Lukumuena - Divines

Miglior attore secondario

James Thierrée - Chocolat

Miglior promessa femminile

Oulaya Amamra - Divines

Miglior promessa maschile

Niels Schneider - Diamant noir

Miglior opera prima

Divines - Houda Benyamina

Miglior film documentario

Merci Patron! - François Ruffin

Miglior film d’animazione - lungometraggio

La mia vita di zucchina - Claude Barras

Miglior fotografia

Pascal Marti - Frantz

Miglior montaggio

Xavier Dolan - E’ solo la fine del mondo

Miglior musica originale

Ibrahim Maalouf - Dans les forêts de Sibérie

Miglior sonoro

Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty, Jean-Paul Hurier - L'Odyssée

Migliori costumi

Anaïs Romand - La Danseuse

Miglior scenografia

Jérémie D. Lignol - Chocolat

Miglior cotometraggio

Maman(s) - Maïmouna Doucouré

Vers la tendresse - Alice Diop

Miglior film d’animazione - cortometraggio

Ce qui a deux âmes - Fabrice Luang-Vija

Miglior film straniero

Io, Daniel Blake - Ken Loach (Regno Unito/Francia/Belgio)

(Tradotto dal francese)