La La Land domina gli Oscar ma il Miglior film è Moonlight

di Naman Ramachandran

27/02/2017 - Il cliente di Asghar Farhadi vince il titolo di Miglior film in lingua straniera. Agli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini la statuetta per il Miglior trucco

Sembrava che i sei Oscar di La La Land dovessero diventare sette quando i presentatori Warren Beatty e Faye Dunaway lo hanno annunciato come Miglior film. Il team di La La Land era già salito sul palco ed erano cominciati i discorsi di ringraziamento quando è scoppiato il caos: gli organizzatori hanno informato che Beatty aveva ricevuto la busta sbagliata e che il vincitore del titolo di Miglior film era Moonlight. Questa la dichiarazione dell’Academy: “Ci scusiamo sentitamente con Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e gli spettatori degli Oscar per l’errore compiuto durante l’annuncio del Miglior film. Ai presentatori è stata consegnata la busta con la categoria sbagliata e non appena scoperto, è stata immediatamente corretta. Al momento stiamo indagando su come possa essere successo e proviamo un profondo rammarico per quanto è accaduto. Apprezziamo la grazia con cui i nominati, l’Academy, ABC e Jimmy Kimmel hanno gestito la situazione”.

Ciò nonostante, il film di Damien Chazelle ha dato una buona prova di forza vincendo l’Oscar per la Regia, l’Attrice protagonista Emma Stone, la Fotografia dello svedese Linus Sandgren, la Colonna sonora originale di Justin Hurwitz, la Canzone originale di Benj Pasek e Justin Paul (‘City of Stars’) e la Scenografia di David Wasco.

Oltre che per il Miglior film, Moonlight è stato incoronato per la Sceneggiatura adattata dal regista Barry Jenkins, da una storia di Tarell Alvin McCraney, e per l’Attore non protagonista Mahershala Ali. Casey Affleck è il Miglior attore protagonista per Manchester By the Sea, mentre Viola Davis ha vinto come Attrice non protagonista per Barriere.

La coproduzione franco-iraniana Il cliente di Asghar Farhadi ha vinto come Miglior film in lingua straniera: per il regista è il secondo trionfo in questa categoria dopo l’acclamato Una separazione nel 2011. Farhadi, che ha boicottato la cerimonia a causa del divieto di ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di sette paesi a maggioranza musulmana, tra cui l’Iran, ha mandato l’ingegnera iraniano-americana Anousheh Ansari in sua vece, che ha letto una dichiarazione di Farhadi: “Mi dispiace non essere con voi stasera. La mia assenza è dovuta al rispetto verso i miei concittadini e gli abitanti degli altri sei paesi a cui una legge disumana ha impedito l’ingresso negli Stati Uniti. Dividere il mondo tra 'noi' e i 'nemici' crea paure, e produce una giustificazione ingannevole per la guerra. Queste guerre ostacolano la democrazia e i diritti umani in paesi che sono a loro volta vittime di aggressioni. Il cinema può catturare le qualità degli uomini, combattere gli stereotipi e creare un’empatia tra gli esseri umani che oggi serve più che mai".

Il cliente è una produzione maggioritaria francese, guidata da Alexandre Mallet-Guy per la struttura parigina Memento Films (che ha già venduto il film in molti territori), con il supporto di Arte France Cinéma, fra gli altri.

Gli altri vincitori europei della serata sono Animali fantastici e dove trovarli , che ha ricevuto l’Oscar per i Migliori costumi per il lavoro di Colleen Atwood, il cortometraggio ungherese Sing di Kristof Deak e Anna Udvardy (categoria Live-Action) e il corto britannico The White Helmets di Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara (categoria Documentario). Gli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini condividono con l’americano Christopher Nelson l’Oscar del Miglior trucco per Suicide Squad.

I vincitori:

Miglior film

Moonlight - Barry Jenkins

Miglior attrice protagonista

Emma Stone - La La Land

Miglior attore protagonista

Casey Affleck - Manchester by the Sea

Miglior regia

Damien Chazelle - La La Land

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali - Moonlight

Miglior attrice non protagonista

Viola Davis - Fences

Miglior film d’animazione

Zootopia - Byron Howard, Rich Moore e Clark Spencer

Miglior film in lingua straniera

Il cliente - Asghar Farhadi (Francia/Iran)

Miglior sceneggiatura adattata

Moonlight - Sceneggiatura di Barry Jenkins; soggetto di Tarell Alvin McCraney

Miglior sceneggiatura originale

Kenneth Lonergan - Manchester By the Sea

Miglior musica (Colonna sonora originale)

La La Land - Justin Hurwitz

Miglior musica (Canzone originale)

‘City Of Stars’ - La La Land. Musica di Justin Hurwitz; testo di Benj Pasek e Justin Paul

Miglior fotografia

Linus Sandgren - La La Land

Miglior montaggio

John Gilbert - Hacksaw Ridge

Miglior scenografia

La La Land - Production design: David Wasco; set decoration: Sandy Reynolds-Wasco

Migliori effetti visivi

The Jungle Book - Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones e Dan Lemmon

Miglior trucco

Suicide Squad - Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson

Migliori costumi

Animali fantastici e dove trovarli - Colleen Atwood

Miglior cortometraggio d’animazione

Piper - Alan Barillaro e Marc Sondheimer

Miglior sonoro

Arrival - Sylvain Bellemare

Miglior montaggio sonoro

Hacksaw Ridge - Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace

Miglior documentario

O.J.: Made in America - Ezra Edelman

Miglior cortometraggio documentario

The White Helmets - Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara (Regno Unito)

Miglior cortometraggio

Sing - Kristof Deak e Anna Udvardy (Ungheria)

(Tradotto dall'inglese)