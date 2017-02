Netto calo di spettatori nelle sale belghe nel 2016

di Aurore Engelen

27/02/2017 - La frequentazione dei cinema belgi è calata dell’8,22% l’anno scorso, con quasi 1,5 milioni di spettatori in meno

Dopo una buona annata 2015, con 21 milioni di entrate (per un incremento del 3,8%), il settore dell’esercizio cinematografico belga ha sofferto nel 2016, come diversi altri settori. Il numero delle entrate è calato dell’8,22% - il giro d’affari "solo" del 5,83% (148,2 milioni di euro) -, per una stima di circa 19.400.000. Il secondo e terzo trimestre sono stati particolarmente difficili. Causa di ciò, certo, sono stati gli attentati di marzo, che hanno considerevolmente rallentato l’economia belga in generale, e i settori del turismo e del divertimento in particolare, ma anche le numerose competizioni sportive dell’estate (Mondiali di calcio, Olimpiadi).

Una tendenza trova conferma, quella della forte prevalenza dei film familiari al box-office. Sui 6 film migliori, 5 sono per il grande pubblico o il pubblico giovane. E 6 sono americani: Alla ricerca di Dory, Animali fantastici e dove trovarli (una coproduzione inglese), Pets - Vita da animali, Zootropolis, Revenant e Il libro della giungla. Da notare che per la prima volta dopo lungo tempo, non ci sono prequel e sequel. Anche se, per essere precisi, Animali fantastici deriva dall’universo di Harry Potter.

E i risultati dei film nazionali? I primi tre film belgi sono: De Premier (390.355 spettatori), Safety First (228.421 spettatori) e Buurtpolitie (152.379 spettatori). De Premier ha attirato, in due mesi, circa 400.000 visitatori. Il film è ancora nelle sale e potrebbe seguire lo stesso cammino dei film di successo dell’anno scorso: FC De Kampioenen e Safety First (uscito nel 2015, aveva attirato circa 300.000 spettatori in due settimane), che hanno richiamato più di 600.000 spettatori. I film belgi fiamminghi avevano stabilito un nuovo record storico nel 2015 con più di 150.000 (+7%) spettatori supplementari rispetto al record precedente del 2010. Si dovrebbe essere lontani da questi risultati quest’anno. Se il numero di film belgi è inoltre aumentato (da 25 a 34), la quota belga di vendita dei biglietti è in leggero calo al 9,6% (dal 10,6%). Sul fronte francofono, le cifre non sono confortanti. Malgrado un’innegabile qualità, film come Les Premiers les Derniers di Bouli Lanners, Dopo l’amore di Joachim Lafosse e La ragazza senza nome dei fratelli Dardenne non hanno avuto buoni risultati come le opere precedenti degli stessi autori, nonostante le selezioni prestigiose nei festival e le buone critiche.

Pertanto, il settore continua a svilupparsi. Il numero di sale cinematografiche è cresciuto nel 2016 ed è passato a 521 (+23 sale), con nuove sale a Bruxelles e nelle provincie di Hainaut e di Liegi. Gli esercenti e i distributori si mantengono ottimisti per il futuro e sono contenti di vedere una promettente line-up per questo 2017, che sembra cominciare bene.

(Tradotto dal francese)