Un’ottima annata per il cinema ceco

di Martin Kudláč

27/02/2017 - La favola Angel of the Lord 2 ha dominato le classifiche ceche lo scorso anno, stabilendo un nuovo record

Il cinema ceco ha registrato delle buone entrate nel 2016, con un aumento dei guadagni del 20,6% rispetto all’anno precedente e la cifra record di 15,6 milioni di spettatori. I risultati al botteghino si sono impennati del 20,48%, per arrivare alla soglia dei 74 milioni di euro, mentre il numero totale di proiezioni è passato a 471.202, comprendendo 345 prime visioni e 79 titoli cechi, con un balzo del 3,03% dal 2015. Quasi un terzo dei biglietti sono stati venduti per produzioni nazionali.

A occupare il primo posto nella classifica dei film più visti è stato il seguito del racconto natalizio An Angel of the Lord del regista Jiří Strach: Angel of the Lord 2 ha portato in sala ben 913.000 spettatori, per un incasso di 4,7 milioni di euro, surclassando così il ceco Empties di Jan Svěrák che dal 2007 deteneva questo primato. Al quarto gradino del podio troviamo The Devil’s Mistress, film drammatico ispirato alla vita dell’attrice ceca, nonché amante di Joseph Goebbels, Lída Baarová, che a dispetto delle critiche non entusiastiche ha attirato 414.000 spettatori. La commedia Tiger Theory, ritratto di un sessantenne che cerca di dare nuovo slancio alla propria vita, guadagna il settimo posto, seguito dalla commedia romantica Stuck with a Perfect Woman. Chiude all’undicesimo posto il film d’animazione per bambini The Odd-Sock Eaters (leggi qui).

Il mese di marzo vedrà l’uscita nelle sale della commedia drammatica Ice Mother di Bohdan Sláma e, a seguire, due film svelati alla Berlinale, Little Harbour e A Prominent Patient, quest’ultimo premiato con un Orso di cristallo. Sarà poi il turno del documentario storico-sociale sul poco conosciuto Olocausto dei Rom, A Hole in the Head, firmato da Robert Kirchhoff.

In aprile, sarà la volta di Spoor, la pellicola di Agnieszka Holland vincitrice del premio Alfred Bauer. In programma nello stesso mese l’ultimo film di Jan Němec, The Wolf from Royal Vineyard Street.

(Tradotto dall'inglese)