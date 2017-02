I candidati ai Cartoon Movie Tributes

di Fabien Lemercier

27/02/2017 - Jean-François Laguionie, Claude Barras e Michael Dudok de Wit in lizza per il titolo di miglior regista europeo d’animazione dell’anno

Sono state annunciate le nomination ai Cartoon Movie Tributes che ricompensano una personalità o una società che hanno avuto un’influenza dinamica e positiva sull’industria europea del lungometraggio d’animazione. I nomi dei vincitori saranno svelati a Bordeaux nell’ambito della 19a edizione di Cartoon Movie (dall’8 al 10 marzo 2017), il forum di coproduzione del lungometraggio d’animazione europeo che presenterà 55 progetti.

Nella categoria Regista europeo dell’anno figurano il francese Jean-François Laguionie per Le stagioni di Louise , lo svizzero Claude Barras per La mia vita di zucchina e l’olandese Michael Dudok de Wit per La tartaruga rossa ; gli ultimi due film hanno collezionato riconoscimenti e nomination (in particolare all'Oscar) dalla loro première a Cannes.

I nominati al Cartoon Movie Tribute di Produttore europeo dell’anno sono Rita productions (Svizzera), Blue Spirit Productions e Gebeka Films (Francia) per La mia vita di zucchina (737 830 entrate in Francia, César del miglior film d’animazione e del miglior adattamento, Cristallo del lungometraggio e premio del pubblico ad Annecy, European Film Award 2016, ecc.), i tedeschi Knudsen & Streuber Medienmanufaktur e Ulysses Filmproduktion associati ai lussemburghesi di Melusine Productions, ai norvegesi di Den Siste Skilling e ai belgi di Walking The Dog per Richard the Stork di Reza Memari e Toby Genkel, e infine il duo composto dai britannici di Lupus Films e i lussemburghesi di Melusine Productions per Ethel & Ernest di Roger Mainwood.

Infine, per il titolo di Distributore europeo dell’anno sono in corsa il venditore francese Urban Distribution International (il cui catalogo include Tout en haut du Monde e Cafard , e la line-up attuale due film presentati a Cartoon Movie 2017: Zombillenium che è in produzione e Canaan in sviluppo), il distributore danese Angel Films e MUBI (la piattaforma britannica di SVoD).

(Tradotto dal francese)