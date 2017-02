Marta Bergman gira Seule à mon mariage

di Aurore Engelen

27/02/2017 - La documentarista belga sta completando le riprese del suo primo lungometraggio di finzione

Diplomata all’INSAS, Marta Bergman è conosciuta per il suo lavoro di documentarista, in particolare con e sulla comunità rom, attraverso il quale esplora le proprie origini. Le si devono film come Clejani, Heureux Séjour e Un jour mon prince viendra, che segue tre ragazze rumene alla ricerca di un uomo occidentale e di una vita migliore: praticamente, l’embrione del film di finzione Seule à mon mariage.

Pamela, ragazza madre di 18 anni, soffoca nella comunità rom del suo villaggio in Romania. Ha dovuto lasciare la scuola per occuparsi di suo figlio. Sua nonna la sorveglia. Abitano in tre in una baracca e condividono lo stesso letto. Pamela sogna un’altra vita. Si vedrebbe bene come poliziotta in un paese in cui gli uomini non fossero così maschilisti come il suo amante, il fisarmonicista, o perdenti come Marian, piccolo delinquente innamorato pazzo di lei. Si è ripromessa di trovare il marito che le permetterà di diventare una donna emancipata. Tramite un’agenzia matrimoniale, Pamela conosce un belga al quale nasconde l’esistenza di suo figlio. Per raggiungerlo, abbandona il piccolo.

Nel ruolo di Pamela, Marta Bergman ha scelto Alina Serban, una giovane attrice rumena. Serban si è fatta conoscere a Bucarest con un one woman show che ha scritto, poi ha recitato un po’ dappertutto in Europa. Da qualche anno, si è stabilita a Londra, dove è apparsa in varie pièce teatrali e serie tv.

Al suo fianco, l’attore fiammingo Tom Vermeir, visto si recente in Belgica , interpreta il ruolo di Bruno, il belga. Il cast è completato da attori rumeni (Viorica Tudor, Marian Samu) e un solido team belga, che include Jonas Bloquet (nominato per il César della Miglior promessa maschile per la sua performance in Elle di Paul Verhoeven), Johan Leysen (Le Passé devant nous , Souvenir , Dio esiste e vive a Bruxelles , The Missing) e Achille Ridolfi (Au nom du fils , Je suis à toi , Trepalium). Tra gli interpreti, anche l’attrice francese Marie Denarnaud (La Taularde , Respire , Les Liens du Sang).

Le riprese, cominciate il 23 gennaio scorso, si sono svolte in Romania e in Belgio, dove termineranno il 10 marzo prossimo. Seule à mon mariage è prodotto da Frakas Production, che si appresta ad avviare subito dopo le riprese di Troisièmes Noces, terzo lungometraggio di David Lambert, con Bouli Lanners, Rachel Mwanza e Virginie Hocq. Frakas ha anche coprodotto di recente Grave , Diamant Noir , Riparare i viventi e Le Secret de la Chambre Noire .

Seule à mon mariage ha ricevuto il sostegno della Federazione Vallonia Bruxelles, di Wallimage, della RTBF, di screen.brussels, e un aiuto alla scrittura del CNC. Il film è coprodotto da Zélila Films, Avenue B Productions e Hi Film.

(Tradotto dal francese)