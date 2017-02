Riprese a marzo per Normandie Nue di Philippe Le Guay

di Fabien Lemercier

28/02/2017 - François Cluzet, François-Xavier Demaison, Arthur Dupont e Grégory Gadebois nel cast. Una produzione Les Films des Tournelles venduta da SND

Primo ciak il 27 marzo per il 9° lungometraggio di Philippe Le Guay: Normandie Nue. Il regista che conta diversi successi al box-office, in particolare Le donne del 6° piano (2,27 milioni di entrate in Francia, selezione fuori concorso alla Berlinale 2011, César del miglior ruolo secondario femminile), Molière in bicicletta (1,16 milioni di spettatori in Francia nel 2013) e Le coût de la vie (1,1 milioni di entrate nel 2003) aveva presentato la sua ultima opera, Floride , a Locarno, sulla Piazza Grande nel 2015.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Nel cast di Normandie Nue figurano François Cluzet (César 2007 del miglior attore per Ne le dis à personne e nominato sei volte in questa categoria, tra cui nel 2012 per Quasi amici e nel 2017 per Il medico di campagna ), François-Xavier Demaison (nominato al César del miglior attore nel 2009 per Coluche , ammirato in Per fortuna che ci sei e Comme des frères , e che vedremo il 7 giugno in Comment j'ai rencontré mon père), Arthur Dupont (nominato al César 2011 della miglior promessa per Bus Palladium , protagonista l’anno scorso di L'Outsider , nelle sale a giugno prossimo in Grand froid) e Grégory Gadebois (César 2012 della miglior promessa per Angèle et Tony , nominato al César 2014 del miglior attore per Mon âme par toi guérie , e sugli schermi nel secondo trimestre in Espèces menacées, Marvin e Redoutable).

Scritta dal regista (nominato al César 2014 della miglior sceneggiatura originale) con la collaborazione di Olivier Dazat (premio della miglior sceneggiatura a San Sebastian nel 2001 con Le vélo de Ghislain Lambert, co-autore fra gli altri di Hotel a cinque stelle , è sua inoltre l’idea originale di Radin! ) e di Victoria Bedos (nominata al César 2014 della miglior sceneggiatura originale per La famiglia Bélier ), la sceneggiatura parte dalla crisi nelle campagne dove tutto va male: i prezzi della carne crollano, il latte è venduto a perdere e gli allevatori a volte non hanno altra soluzione che la corda appesa alla trave del fienile. Georges Balbuzard, sindaco di Mêle sur Sarthe, non è il tipo da lasciarsi abbattere ed è deciso a salvare il suo villaggio… Il caso vuole che Blake Newman, grande fotografo concettuale che spoglia le folle, sia bloccato in un ingorgo sulla N12. Che cosa accadrebbe se ritraesse trecento normanni nudi sul Champ Chollet ?

Prodotto da Anne-Dominique Toussaint per Les Films des Tournelles (che lavora con Philippe Le Guay per la terza volta), Normandie Nue sarà coprodotto da SND (che guiderà la distribuzione in Francia e le vendite internazionali) e da France 2 Cinéma. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio è anche sostenuto dalla regione Normandia dove si svolgeranno per intero le otto settimane di riprese, dal 27 marzo al 19 maggio.

Ricordiamo che Les Films des Tournelles ha prodotto Tour de France, Les Deux Amis , Rengaine , Il primo bacio , Il riccio e Caramel , e coprodotto, fra gli altri, i film italiani Respiro , Per amor vostro e Miele .

(Tradotto dal francese)