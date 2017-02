Un altro anno da record per il cinema slovacco

di Martin Kudláč

28/02/2017 - Risultati al botteghino al rialzo per il mercato nazionale nell’anno appena trascorso

La tendenza all’aumento delle entrate nei cinema slovacchi continua anche nel 2016. Con un totale di 188.017 proiezioni, alle quali hanno assistito ben 5.694.723 spettatori, vale a dire il numero più alto dal 1994, la crescita si attesta intorno al 23,79% rispetto all’anno precedente. I guadagni al botteghino sono incrementati in totale del 23,16%, con un incasso per alcuni titoli di 5,69 milioni di euro. La classifica dei primi dieci film più visti è comunque occupata esclusivamente da produzioni statunitensi e nelle prime quattro posizioni troviamo film d’animazione per lo più destinati a un pubblico di bambini.

Le produzioni nazionali si sono aggiudicate una fetta del 5,39% sul totale delle entrate, attirando 307,192 spettatori, con un rialzo del 2,9% sull’anno precedente. The Red Captain di Michal Kollár, tratto dal libro di Dominik Dán, segna un record alla sua uscita nelle sale, spodestando il primato del dramma in costume Bathory diretto nel 2006 da Juraj Jakubisko. Il thriller di Kollár ha così raggiunto il tredicesimo posto nella lista dei 20 film più visti nel 2016. Appena dietro The Red Captain e al secondo gradino tra i film nazionali più guardati, si posiziona The Teacher di Jan Hřebejk. Nel 2016, il mercato slovacco ha prodotto 28 film, coproduzioni incluse, di cui 26 sono usciti sul grande schermo e tra questi si contano 13 film di finzione (sette coproduzioni minori), 12 documentari e un film d’animazione.

Il 2017 si preannuncia non meno roseo per il mercato filmico nazionale. La commedia romantica ceco-slovacca All of Nothing, forte di un lancio stellare e dei fondi economici ricevuti, si è guadagnata l’ottavo posto nella top ten delle migliori uscite in sala, tanto da diventare il terzo film slovacco più visto e il tredicesimo dal 1993 a sfondare la soglia del milione di incassi. Il film è già sugli schermi in Repubblica Ceca, mentre la prima polacca è prevista a marzo.

All’inizio dello stesso mese, il poliziesco slovacco Kidnapping di Mariana Čengel-Solčanská verrà presentato dopo una lunga campagna promozionale. Il film mette in scena un famigerato caso di sequestro del figlio del presidente, avvenuto negli anni ‘90, e si basa sul romanzo di Dominik Dán. Tenuto conto dell’enorme successo del precedente The Red Captain, nonché del thriller politico The Candidate (l’ottavo film più visto al cinema dal 1993), anche per Kidnapping si prevedono ottimi risultati al box office. Marzo e aprile sono insomma ricchi di titoli nazionali, cui va aggiunta una manciata di prime visioni: Ice Mother di Bohdan Sláma, Little Harbour di Iveta Grófová, A Prominent Patient di Július Ševčík (questi ultimi due recentemente proiettati alla Berlinale), il documentario A Hole in the Head diretto da Robert Kirchhoff e, infine, la commedia Cuky Luky Film, adattamento per il grande schermo di un programma comico televisivo.

