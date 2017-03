Il candidato all’Oscar Aske Bang pronto a girare il suo primo lungometraggio

di Jorn Rossing Jensen

01/03/2017 - Il regista danese non ha vinto la statuetta per il corto Silent Nights, ma si prepara ora a dirigere il suo primo film, Death Drives an Audi

Il regista danese Aske Bang e il produttore suo connazionale Kim Magnusson della M&M Productions – per sei volte in corsa all’Oscar e per due volte vincitore (la prima nel 1998 con Election Night di Anders Thomas Jensen, la seconda nel 2013 con Helium di Anders Walter) – non è riuscito domenica scorsa ad agguantare la statuetta per il miglior cortometraggio con Silent Nights. Ora, però, Bang si appresta a fare ritorno in Danimarca per cominciare la preparazione del suo nuovo film, Death Drives an Audi, adattamento di un romanzo del 2012 dell’autore danese Kristian Bang Foss, che per quest’opera ha ricevuto il Premio Europeo per la Letteratura. Come già accaduto per Silent Nights, ad aiutarlo nella sceneggiatura ci sarà il danese Ib Kastrup.

Benché Bang non abbia ancora beneficiato di finanziamenti da parte del Danish Film Institute, l’emittente televisiva privata TV2 ha offerto il suo supporto per la sceneggiatura e intende inoltre stanziare fondi per il progetto, assieme alle compagnie di produzione danesi Zentropa Entertainments e Nordisk Film Distribution.

“Bang ha talento e potenziale, e Death Drives an Audi è un progetto favoloso al quale siamo felici di partecipare”, ha detto Katrine Vogelsang, responsabile dei programmi di finzione presso TV2. Frederik Honoré, direttore della Nordisk Film Distribution, prevede che “l’adattamento cinematografico del romanzo di Foss sarà eccellente e”, aggiunge, “siamo molto interessati a sostenere i film di nuovi registi danesi”.

“I corti di Bang sono sempre stati acclamati dalla critica e oggi uno di questi ha rappresentato la Danimarca agli Oscar. Bang può aiutare il cinema danese non solo artisticamente, ma anche in termini di pubblico. Per questo, speriamo che il Danish Film Institute avrà la possibilità di partecipare al progetto”, ha concluso il produttore di Zentropa Jonas Bagger.

Death Drives an Audi racconta la vicenda di un ex manager pubblicitario che, dopo un passo falso, è costretto ad accettare un lavoro come assistente di un malato di nome Waldemar. La loro vita quotidiana sembra procedere senza speranze. Un giorno, però, i due si ritrovano in Marocco, coinvolti nella ricerca di un guaritore che, a poco a poco, si trasforma in una vera e propria corsa contro la morte.

(Tradotto dall'inglese)