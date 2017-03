Bobo Jelčić inizia a girare All Alone

di Vladan Petkovic

02/03/2017 - Il 3 marzo partono le riprese del secondo film firmato dal regista croato, con protagonisti Rakan Rushaidat e Miki Manojlović

Dopo A Stranger , presentato alla Berlinale nel 2013 e vincitore di numerosi premi, tra cui quello speciale della giuria a Sarajevo, lo scrittore e regista croato Bobo Jelčić tornerà dietro la cinepresa con All Alone (Sam samcat), il 3 marzo a Zagabria.

Interpretato da Rakan Rushaidat (Vis-à-Vis , The Blacks ) e Miki Manojlović (Circus Columbia , Just Between Us ), il film è frutto della co-produzione tra la Spiritus Movens, con sede a Zagabria, e la bosniaco-erzegovina Dokument Sarajevo.

Ecco la sinopsi ufficiale: Marko è un padre divorziato che non passa mai del tempo da solo. È circondato da famigliari, amici, colleghi e vicini. Tuttavia, il contatto limitato con la persona che più di ogni altra ama – sua figlia, data in affidamento alla madre – lo porta sull’orlo della disperazione. Quando decide di intraprendere le procedure necessarie per poter trascorrere più tempo con lei, l’uomo si troverà a fare i conti con il mondo kafkiano dei servizi sociali, ormai al collasso. L’intenso amore per la figlia diventa fonte di sofferenza e al tempo stesso sua più immensa gioia.

Il cast include, tra gli altri, Snježana Sinovčić Šiškov, Vanesa Glodjo, Ksenija Marinković, Milivoj Beader, Jadranka Djokić, Goran Navojec e Nikša Butijer.



“Come già per A Stranger, anche questo film si propone come ritratto intimo di un personaggio e spaccato di un’intera comunità”, ha detto la produttrice Zdenka Gold, che recentemente ha anche collaborato alla produzione di Sieranevada di Cristi Puiu. “Più di ogni altra cosa, si tratta di un’analisi sulla paternità ai giorni nostri e sul vincolo che lega genitori e figli”.

Le riprese dureranno sei settimane.

(Tradotto dall'inglese)